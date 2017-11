Aufbruchserie Aus sechs BMW Navis und Lenkräder gestohlen

Von red/sada 02. November 2017 - 14:16 Uhr

Der Wert der gestohlenen Fahrzeugteile beläuft sich auf rund 20.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa

An den Feiertagen sind Diebe in sechs BMW in Freiberg am Neckar im Kreis Ludwigsburg eingebrochen und haben Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen. Dabei entstand hoher Schaden.

Freiberg/Neckar - Insgesamt sechs BMW sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten es die Täter auf Lenkräder und Navigationssysteme abgesehen. In allen sechs Fällen schlugen die Diebe zunächst eine der Fensterscheiben ein, um so in die Fahrzeuge hinein zu gelangen. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeugteile dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. Der angerichtete Schaden wurde auf weitere 4500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen

Fünf der Autos standen im Stadtteil Geisingen in der Sophie-Scholl-Straße, im Schafgarbenweg, im „Löchlesäcker“, im Salbeiweg und der Leharstraße. Der sechste Wagen war in der Erlenstraße am südlichen Ende von Freiberg abgestellt. Es handelt sich um verschiedene Modelle der 1-er, 4-er und 5-er Reihe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen unter: 07141/1 89.