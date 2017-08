Auf Strommast im Kreis Karlsruhe geklettert 13-Jähriger erleidet Stromschlag und stürzt in die Tiefe

Von red/afp 03. August 2017 - 15:19 Uhr

Ein Rettungshubschrauber brachte den 13-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Foto: dpa

Ein 13-Jähriger ist im Kreis Karlsruhe auf einen Strommast geklettert. Dabei erlitt er einen lebensgefährlichen Stromschlag und stürzte sieben Meter in die Tiefe.

Karlsruhe - Weil er vermutlich seinen Freunden imponieren wollte, ist ein 13-Jähriger in Baden-Württemberg auf einen Strommasten geklettert und hat einen lebensgefährlichen Stromschlag erlitten.

Mehr zum Thema

Der Jugendliche erklomm am Mittwochabend am Bahnhof in Sulzfeld einen Masten und griff an die Hochspannungsleitung, wie die Polizei in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Dabei erlitt er einen Stromschlag und stürzte aus etwa sieben Metern ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den 13-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.