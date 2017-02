Auf Facebook Aldi bietet Sarah Lombardi Job an der Kasse an

Von red/jo 03. Februar 2017 - 19:34 Uhr

Sarah Lombardi liebt das Rampenlicht. Wäre ein Job an der Supermarkt-Kasse auch eine Option?Foto: dpa

Sehen wir Sarah Lombardi bald als Kassiererin im Supermarkt? Auf Facebook bekam die Sängerin jetzt ein verlockendes Angebot. Dahinter dürfte allerdings eher ein PR-Gag vom Discounter-Riesen Aldi stecken.

Stuttgart - Steht Sängerin Sarah Lombardi bald eine Karriere als Kassiererin im Supermarkt bevor? Ein verlockendes Angebot hat die 24-Jährige jetzt auf Facebook vom Discounter-Riesen Aldi Süd bekommen.

Seit der Trennung von DSDS-Gewinner und Noch-Ehemann Pietro Lombardi (24) Anfang Oktober hat sich die junge Mutter aus den sozialen Netzwerken weitgehend zurückgezogen. In den letzen Wochen meldet sich Lombardi aber wieder verstärkt auf Facebook zu Wort.

So beantwortete Lombardi in einem am Mittwoch veröffentlichten Facebook-Video die Fragen ihrer Fans. Auf die Frage, wie sie und Söhnchen Alessio zurechtkommen, antwortete sie: „Gerade was Berufliches angeht, muss ich immer gucken, dass ich das mit dem Kleinen alles gepackt kriege.“

Gelungene PR-Aktion von Aldi

Und weiter: „Wenn dann irgendwann mal eine Entscheidung gefällt werden muss, ob Beruf oder Alessio, dann ist natürlich für mich klar, dass ich mich für Alessio entscheiden werde und dann lieber beim ALDI an der Kasse sitze.“

Die wohl nicht ganz ernstgemeinte Antwort von Aldi Süd ließ nicht lange auf sich warten: „Hey Sarah, super, dass du lieber bei uns an der Kasse sitzen würdest. Besuch uns doch z. B. am 17.2. auf dem Berufsinformationstag am Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl“, schrieb das Team von Aldi Süd auf Facebook.

Ob Sarah Lombardi auf das Angebot eingeht, darf wohl stark bezweifelt werden. Ein kleiner PR-Coup ist Aldi Süd in den sozialen Netzwerken aber allemal gelungen.