Auf der A 81 bei Korntal-Münchingen Mit mehr als zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

Von Klaus Wagner 09. Oktober 2016 - 09:00 Uhr

Der Unfall geschah an einem Abend im Sommer 2016.Foto: dpa

Eine 59 Jahre alte Frau erhält wegen eines Unfalls unter Alkohol eine Bewährungsstrafe. Sie war zum wiederholten Mal aufgefallen.

Korntal-Münchingen/Ludwigsburg - In einem waren sich die Ludwigsburger Amtsrichterin und die Angeklagte einig: es war riesiges Glück, dass bei dem Unfall am 15. Juni dieses Jahres nicht mehr passiert ist. Weder wurde die 59-Jährige verletzt, als sie ihr Auto zerlegte, noch fuhr ein anderer Autofahrer in die Unfallstelle in der Autobahnausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen, die auf der Markung von Korntal-Münchingen liegt.

Dabei war die Angeklagte absolut fahruntüchtig: sie hatte 2,23 Promille Alkohol im Blut. Zudem war sie von Frankfurt nach Stuttgart gefahren, ohne einen Führerschein zu besitzen. Die Quittung des Gerichts: sechs Monate Haft auf Bewährung, eine weitere Führerscheinsperre von zwei Jahren und eine Bewährungsauflage von 1500 Euro. Der Staatsanwalt hatte mit seinem Antrag darunter gelegen. Und um ihr Alkoholproblem sollte sie sich während der Bewährungszeit vielleicht auch noch kümmern, riet die Richterin zum Schluss.

In Frankfurt losgefahren

Die 59-Jährige war an jenem Sommertag mit ihrem Auto in der Mainmetropole losgefahren, wie sie in der Hauptverhandlung zugab – und das, obwohl ihr der Führerschein wegen früherer Straftaten bereits entzogen worden war. Dreimal hatte die Frau in den zurückliegenden Jahren bereits Strafbefehle erhalten: einmal wegen einer Unfallflucht, zweimal wegen Fahrens ohne Führerschein – dabei einmal auch wegen Trunkenheit am Steuer.

Die Sonne stand tief an jenem Mittwoch, dem 15. Juni 2016 um 20.36 Uhr, als die Angeklagte nur noch wenige Kilometer entfernt war von ihrer Wohnung in einem Stuttgarter Vorort. Sie bog mit ihrem Fahrzeug von der Autobahn ab in die Ausfahrt Zuffenhausen, die zur B 10 nach Stuttgart führt. In der Rechtskurve war die Fahrt zu Ende: das Auto fuhr auf die Leitplanke und kippte auf das Dach. Ein engagierter Unfallhelfer, der als Zeuge vor Gericht aussagte, hielt sofort an und zog die Fahrerin aus dem Auto. Der 28-Jährige wie die alsbald eintreffenden Polizeibeamten waren sich in einem einig: Es roch deutlich nach Alkohol. Das Testgerät zeigte 2,6 Promille, die Blutprobe ergab 2,23 Promille. Der Polizist fand im Auto zwar keinen Führerschein – aber eine leere Schnapsflasche.

Zwei Gläser zugegeben

Die Angeklagte gab zu, an diesem Tag Alkohol getrunken zu haben: morgens ein Glas Sekt und zum Mittagessen ein Glas Wein. Der festgestellte Alkoholwert könne „niemals sein“. Sie habe sich gut gefühlt, als sie ins Auto stieg. Sie sei von der Sonne geblendet worden. Sicher, die Fahrt nach Hause nach dem Besuch einer Bekannten, sei „ein Kapitalfehler“ gewesen, räumte sie ein, „aber wer macht keine Fehler?“

„Sie hatten Glück, das hätte ganz anders ausgehen können“, stellte die Richterin fest. Zumal der Arzt in der Klinik laut seinem Bericht deutliche Alkoholwirkungen bei der Angeklagten konstatierte: schwankenden Gang, verwaschene Sprache, stark erweiterte Pupillen. Die Anklage wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein unter Alkohol sei bewiesen, sagte der Staatsanwalt. Und die Richterin fragte die Angeklagte, ob sie noch etwas sagen wolle. „Was soll ich dazu sagen?“, antwortete sie.