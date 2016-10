Audi in Neckarsulm Am Brückentag stehen die Bänder still

Von red/dpa 20. Oktober 2016 - 17:24 Uhr

Am 31. Oktober fährt Ausi in Neckarsulm die Produktion runter. (Archivfoto)Foto: dpa

Bei Audi in Neckarsulm wird am 31. Oktober, einem Brückentag, wieder die Produktion herunter gefahren. Die Bänder der Modelle A4, A6, A7 und A8 stünden dann still, bestätigte Audi einen Pressebericht.

Neckarsulm - Der Autobauer Audi fährt abermals seine Produktion am Standort Neckarsulm herunter. Am 31. Oktober - einem Brückentag zwischen Wochenende und Allerheiligen-Feiertag - werden die Produktionsbänder für die Modelle A4, A6, A7 und A8 stillstehen, wie eine Firmensprecherin am Donnerstag sagte. Zuvor hatte die „Heilbronner Stimme“ darüber berichtet. In dem relativ kleinen Montagebereich für den Sportwagen R8 läuft der Betrieb an dem Tag hingegen weiter. Bereits am 4. Oktober hatte Audi Teile der Fertigung heruntergefahren. Am Standort Neckarsulm arbeiten 16 300 Menschen.

Wie Konzernmutter Volkswagen ist auch die Tochterfirma Audi von den Folgen des Dieselskandals erfasst, auch die Ingolstädter Firma hatte die Schummelsoftware eingesetzt. Die Frage, ob die zeitweilige Produktions-Stilllegung eine Folge des Dieselskandals sei, wollte die Sprecherin nicht beantworten. Ein Grund sei das absehbare Ende der Produktzyklen der A6, A7 und A8, hierfür werden bereits Neuversionen erwartet. Zudem reagiere man damit auf „Marktschwankungen“.