Attacke mit Messer und Sturmhaube 30-Jährige wehrt sich erfolgreich gegen Angreifer

Von red 14. Dezember 2016 - 19:38 Uhr

Eine 30-Jährige war zu Fuß unterwegs als sie von einem Mann angegriffen wurde.Foto: dpa

Eine 30 Jahre alte Frau wurde in Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg von einem Fremden angegriffen. Statt sich einschüchtern zu lassen tritt sie ihm in den Magen und flieht.

Ludwigsburg - Eine 30 Jahre alte Frau wurde in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) aus noch unbekanntem Grund am Montagnachmittag von einem Fremden angegriffen.

Mehr zum Thema

Die Frau war gegen 17.20 Uhr zu Fuß von Kornwestheim in Richtung Ludwigsburg auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße 27 unterwegs, der in die Bodelschwinghstraße in Ludwigsburg mündet.

Der Unbekannte kam ihr auf Höhe der Anschlusstelle Ludwigsburg-West entgegen. Laut Polizeimeldung schwankte er und war vermutlich alkoholisiert. Plötzlich sei er auf die Frau zugelaufen. Dabei hielt er ein Messer in der Hand und trug eine Sturmhaube. Sie trat ihm kräftig in die Magengegend, so dass er zusammenbrach und dabei mit dem Messer lediglich ihre Handtasche beschädigte. Anschließend flüchtete die Frau in Richtung Ludwigsburg.

Die 30-Jährige beschrieb den Täter als etwa 185 Zentimeter groß und korpulent. Er hatte eine schwarze Lederjacke und helle, ausgewaschene Jeans an. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer 07154/1313-0 entgegen.