Attacke in Kirchheim Mann verletzt Krankenschwester

Von ber 09. März 2017 - 12:20 Uhr

Die Polizei ermittelt in Kirchheim wegen gefährlicher Körperverletzung.Foto: dpa

Am Donnerstag wird eine Krankenschwester in der Klinik in Kirchheim attackiert. Später bemerkt sie eine blutende Wunde am Oberarm. Dies ist bereits der zweite Vorfall am Kirchheimer Kreiskrankenhaus innerhalb weniger Tage.

Kirchheim - Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Kirchheimer Medius-Klinik einer Krankenschwester eine Schnittwunde am Oberarm zugefügt hat. Warum der Mann die 30-Jährige angegriffen hat, ist derzeit ein Rätsel. Der Unbekannte soll die Krankenschwester im Untergeschoss des Gebäudes angesprochen und ihre Schlüsselkarte verlangt haben. Die Krankenschwester lief jedoch davon, und der Unbekannte flüchtete.

Erst später, berichtet die Polizei, habe die 30-Jährige eine blutende Schnittwunde am Oberarm festgestellt, die ärztlich versorgt werden musste. Womit der Unbekannte der Frau die Wunde zugefügt hat, ist derzeit unklar. Die Polizei umstellte und durchsuchte das Krankenhaus und die angrenzende psychiatrische Klinik. Die Fahndung hatte jedoch keinen Erfolg. Der Tatverdächtige ist etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat sehr kurze dunkle Haare und einen hellen Teint. Er trug graue Kleidung und Turnschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07 11/39 90-0.

Dies ist bereits der zweite Vorfall an der Kirchheimer Medius-Klinik binnen kurzem. Vor gut einer Woche randalierte dort ein stationär untergebrachter psychisch auffälliger Mann. Der 20-Jährige würgte eine 56 Jahre alte Krankenschwester bis zur Atemnot. Eine 28-Jährige Kollegin wurde von dem Mann gebissen und mit Faustschlägen traktiert. Beide Frauen verletzten sich dabei leicht.