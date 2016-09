Asylbewerber sollen besser verteilt werden Flüchtlinge: Stuttgart hofft auf Entlastung

Von Rainer Wehaus und Nils Mayer 03. September 2016 - 06:00 Uhr

Der grüne Integrations-Bürgermeister Werner Wölfle

Angesichts des Wohnungsmangels in der Landeshauptstadt wird in Stuttgart begrüßt, dass anerkannte Asylbewerber besser im Land verteilt werden sollen. Die Regelung soll nächste Woche in Kraft treten.

Stuttgart - Die vom Land geplante Wohnsitzauflage für anerkannte Asylbewerber wird von der Landeshauptstadt begrüßt. „Wir in Stuttgart mit unseren allein topografisch begrenzten Möglichkeiten haben nicht genügend Wohnraum für all die anerkannten Asylbewerber, die in Stuttgart wohnen wollen“, sagte Stuttgarts grüner ­Integrations-Bürgermeister, Werner Wölfle, den „Stuttgarter Nachrichten“. „Deshalb finde ich es vertretbar, das Recht auf freie Wohnungswahl auch im Interesse der Flüchtlinge maßvoll zu begrenzen.“ Das stehe einem Land wie Baden-Württemberg, das so viele Flüchtlinge aufnehme, zu.

Flüchtlinge sollen nicht in Städte ziehen

In Stuttgart leben derzeit laut Stadt 8117 Flüchtlinge in 129 Unterkünften. Rund 1000 davon haben inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis, sind also anerkannte Flüchtlinge. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Einführung der Wohnsitzauflage im Land für nächste Woche angekündigt. Mit der Auflage soll verhindert werden, dass Asylbewerber nach ihrer Anerkennung in Ballungsräume ziehen. Wer Sozialhilfe beziehen will, wird künftig weiterhin in dem Landkreis wohnen müssen, dem er für die vorläufige Unterbringung zugewiesen wurde. Damit soll auch eine finanzielle Überforderung der Städte verhindert werden, denn die Kommunen müssen bei Sozialhilfe-Empfängern einen Teil der Unterbringungskosten tragen.

Zahl der Anerkennungen steigt

Die Auflage soll rückwirkend für alle Asylbewerber gelten, die seit dem 1. Januar 2016 anerkannt wurden. Vergangenes Jahr wurden in Baden-Württemberg rund 13 000 Asylbewerber anerkannt, im ersten Quartal dieses Jahres waren es rund 10 000.