Aschaffenburg Eingefangenes Pferd beißt in Streifenwagen der Polizei

Von red/AFP 18. September 2017 - 11:44 Uhr

Die Polizei in Unterfranken musste wegen ein paar entlaufener Pferde ausrücken. Foto: dpa

Skurrile Polizeimeldung aus Aschaffenburg: Aus Unmut über seine Festnahme hat ein Pferd in Unterfranken sich mit den Zähnen gewehrt und in die Motorhaube eines Streifenwagens gebissen.

Würzburg - Aus Unmut über seine Festnahme hat ein von der Polizei eingefangenes Pferd in Unterfranken sich mit den Zähnen gewehrt und in die Motorhaube eines Streifenwagens gebissen. Das Tier wurde am Samstag im Landkreis Aschaffenburg zusammen mit drei weiteren entlaufenen Pferden in einer „Behelfskoppel“ aus Polizeiwagen und Absperrband festgehalten, wie die Polizei Würzburg am Montag mitteilte.

Einem Pferd habe das offenbar zu lange gedauert, weshalb es in den Streifenwagen gebissen habe. Ein Bürger hatte am Samstagmorgen gemeldet, dass in seinem Garten vier Pferde grasten. Polizeibeamte entdeckten die Tiere kurz darauf in einer nahen Straße und hielten sie dort mit ihren Wagen und dem Absperrband auf, bis der inzwischen verständigte Besitzer eintraf. Der an dem Streifenwagen entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.