ARD-Talk Anne Will verteidigt Einladung der vollverschleierten Muslimin

Von red/dpa 09. November 2016 - 16:15 Uhr

Die Schweizer Muslimin Nora Illi ist in der Sendung mit Niqab aufgetreten.Foto: NDR

Der Auftritt einer vollverschleierten Muslimin bei Anne Will hat scharfe Kritik hervorgerufen. Jetzt verteidigt die ARD-Moderatorin ihr Vorgehen.

Hamburg - Die Moderatorin Anne Will hat die Einladung der vollverschleierten Muslimin Nora Illi in den ARD-Talk am Sonntag verteidigt. „Wir wussten, was wir tun, wenn wir Frau Illi einladen. Wir haben für uns abgewogen, ob das in diesem Kontext (des vorher gesendeten Tatorts über die Radikalisierung junger Muslime) für uns vertretbar ist“, sagte Will der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Anne Wills Redaktion betonte in einer auf der Website der Sendung veröffentlichten Stellungnahme: „Dass Nora Illi als Vorstandsmitglied des „Islamischen Zentralrats der Schweiz“ (IZRS) in der Debatte als radikalste Vertreterin des Islams auftreten würde, war uns bewusst und somit Teil der Dramaturgie der Sendung.“

Für die meisten Zuschauer sei ihre Haltung verständlicherweise höchst verstörend und provozierend gewesen. Dennoch würde man die Schweizer Konvertitin wieder zu einer Sendung mit diesem Thema einladen. Illi, eine Konvertitin, ist muslimische Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrates der Schweiz. In der Sendung trug sie einen Niqab, der nur einen schmalen Sehschlitz freiließ.