Arbeitsunfall in Esslingen Mann unter Lkw eingeklemmt

Von red/ps 24. August 2017 - 16:28 Uhr

Der Mann muss nach einem Arbeitsunfall in Esslingen ins Krankenhaus. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein Lkw gerät beim Beladen auf einer Baustelle ins Rutschen und klemmt die Beine eines Arbeiters unter sich ein. Seine Kollegen eilen ihm zu Hilfe.

Esslingen - Ein Mann ist am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Hölderlinweg in Esslingen unter einem Lkw eingeklemmt und vermutlich schwer an den Beinen verletzt worden.

Der 60-Jährige belud mit einem ferngesteuerten Kran die Ladefläche seines Lkws. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei geriet das Fahrzeug, das auf einem geschotterten Hang stand, offenbar beim Beladen ins Rutschen und klemmte die Beine des Arbeiters unter sich ein. Kollegen auf der Baustelle bemerkten gegen zehn Uhr das Unglück und eilten ihm zu Hilfe.

Mit einem Bagger wurde der Lastwagen nach oben gedrückt und der Mann konnte befreit werden. Er musste ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Ablauf des Unfalls dauern an, da keiner der Arbeiter etwas gesehen hat.