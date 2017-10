Arbeitsunfall in Allmersbach im Tal Arbeiter fällt aus Bagger und wird eingequetscht

Von red 20. Oktober 2017 - 16:49 Uhr

Am Freitag ist es zu einem schweren Unfall im Rems-Murr-Kreis gekommen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Allmersbach (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Baggerfahrer an einer Baustelle beschäftigt. Es kommt zu einem Arbeitsunfall, bei dem einer der Arbeiter schwer verletzt wird.

Rems-Murr-Kreis - Bei einem Arbeitsunfall im Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Freitagnachmittag ein Baggerfahrer schwere Beinverletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, sollte gegen 14.30 Uhr auf einer Baustelle in der Heutensbacher Straße ein Bagger von einem weiteren Bagger herausgezogen werden. Als das Baufahrzeug plötzlich kippte, fiel der Baggerführer aus dem Führerhaus und wurde von der Kabine am Bein eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.