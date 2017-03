Arbeitslosenquote im Kreis Ludwigsburg Mehr offene Stellen

Von Claudia Bell 05. März 2017 - 18:00 Uhr

Der Agentur für Arbeit Ludwigsburg wurden im Februar mehr offene Stellen gemeldet.Foto: dpa-Zentralbild

Der Frühling naht, und der Arbeitsmarkt zieht an. Wer derzeit eine offene Stelle sucht, der könnte Glück haben: Denn im Februar meldeten die Unternehmen im Landkreis mehr zu besetzende Angebote.

Ludwigsburg - Die klirrende Kälte zum Jahresbeginn hat den Arbeitsmarkt im Landkreis Ludwigsburg nahezu unbeeinflusst gelassen. Im Februar hätten etwa 1700 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beendet und eine Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Qualifizierung aufgenommen, teilte die Arbeitsagentur in ihrem monatlichen Bericht mit.

Auch bei den Stellenmeldungen sei klar erkennbar, dass der Arbeitsmarkt im Landkreis im Vergleich zu den Vormonaten an Fahrt aufgenommen habe. „Ein deutlich erhöhter Stellenzugang ist in diesem Monat in nahezu allen Branchen zu verzeichnen“, sagte Carolin O’Sullivan, die Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ludwigsburg. Der Arbeitsmarkt entwickle sich weiterhin gut.

Knapp 60 weniger Arbeitslose waren gemeldet

Insgesamt waren im Februar 10 757 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 59 Personen (0,5 Prozent) weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Ludwigsburg lag wie im Vormonat unverändert bei 3,6 Prozent.

Nach den Angaben der Agentur meldeten die Unternehmen aus dem Kreis 1512 neu zu besetzende Stellen, das waren 626 und damit 70,7 Prozent mehr als im Januar. Insgesamt waren 3674 offene Stellen, 203 mehr als im Januar, bei der Agentur für Arbeit gemeldet.