Arbeiten am Neckarpark in Bad Cannstatt Beginn der Verlegung der Benzstraße

Von Caroline Friedmann 23. Mai 2017 - 17:00 Uhr

Auf der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs in Bad Cannstatt entsteht das 25 Hektar große Wohn- und Gewerbegebiet Neckarpark.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Um den Neckarpark weiter zu erschließen und zu bebauen, wird als erstes großes Teilprojekt die Benzstraße um etwa 120 Meter in Richtung Norden verschoben und eine Verbindungsstraße zwischen der Mercedesstraße und der neuen Benzstraße gebaut.



Veielbrunnen - Die ersten Maßnahmen für die Verlegung der Benzstraße am Neckarpark in Bad Cannstatt haben begonnen. Um das Areal weiter zu erschließen und zu bebauen, wird als erstes großes Teilprojekt die Benzstraße um etwa 120 Meter in Richtung Norden verschoben und eine Verbindungsstraße zwischen der Mercedesstraße und der neuen Benzstraße gebaut. In diesem Zusammenhang muss zum Wasentunnel eine Rampe verlegt werden. Gleichzeitig soll ein neuer Abwasserhauptsammler in der Benzstraße errichtet werden. In den neuen Kanal werden Wärmetauscher eingesetzt, die zusammen mit der in Planung befindlichen Heizzentrale Wärmeenergie für den Neckarpark erzeugen sollen.

Mehr zum Thema

Während der Bauzeit wird der Verkehr über die vorhandenen Fahrspuren geleitet. Bauarbeiten, durch welche die Fahrspuren nur eingeschränkt genutzt werden können, finden zu Zeiten mit wenig Verkehr nachts oder an spielfreien Wochenenden des VfB statt.

Mit der Verlegung der Benzstraße entstehen etwa 21 000 Quadratmeter Straßen und 12 600 Quadratmeter verkehrsberuhigte Bereiche sowie Geh- und Radwege. An Kreuzungen und Fußgängerüberwegen werden fünf Ampeln aufgestellt, die bisher vorhandene Anlagen zum Teil ersetzen. Außerdem werden 130 Bäume am Straßenrand gepflanzt.

Der Neckarpark soll später Wohnraum für 2000 Menschen bieten

Im Oktober 2016 hat das Garten-, Friedhofs- und Forstamt mit der Umsiedelung der Eidechsen und der Anlage des Quartiersparks begonnen. Inzwischen stehen die Landschaftsbauarbeiten kurz vor dem Abschluss. Die Stadt plant, den Park im Sommer für die Öffentlichkeit freizugeben. Etwa zur selben Zeit sollen die ersten Gewerbeimmobilien privater Investoren in Angriff genommen werden. Weitere Hochbauten, einschließlich der Wohnbebauung, sollen dann in Abschnitten bis voraussichtlich 2023 folgen. Mitte 2018 werden laut der Stadt dann die Arbeiten für weitere Erschließungsstraßen, Wege und Plätze im Neckarpark beginnen. Es ist geplant, diese bis 2022 fertig zu stellen.

Auf der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs in Bad Cannstatt entsteht das 25 Hektar große Wohn- und Gewerbegebiet Neckarpark. Es bietet Wohnraum für rund 2000 Menschen sowie Gewerbegebäude, die gleichzeitig als Lärmschutzschirm für die Wohneinheiten dienen sollen. Zudem werden Parks, Plätze, Grünflächen und Straßen angelegt sowie ein Schulgebäude mit Räumen für Kindergartengruppen und ein Sportbad gebaut.