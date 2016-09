Apples neues Smartphone iPhone 7 – Die Konkurrenz schläft nicht

Von Steffen Haubner 07. September 2016 - 12:30 Uhr

Die Präsentation der nächsten iPhone-Generation steht bevor. Apple lädt am 7. September zur Keynote, der Erwartungsdruck der Nutzer ist hoch. Und das sind die größten Konkurrenten.





4 Bilder ansehen

Stuttgart - Es ist noch gar nicht auf dem Markt und schon steht das neue iPhone 7 von Apple unter Duck. Wir stellen die drei größten Konkurrenten vor:



Mehr zum Thema

Samsung Galaxy S7

Samsungs Galaxy S7 (ca. 700 Euro) sowie das neuere Premium-Modell Note 7 (ca. 800 Euro) landen in den Rankings vor dem iPhone 6s. Beim 5,7 Zoll großen Galaxy Note handelt es sich um ein „Phablet“, eine Mischung aus Smartphone und Tablet, das sich auch per Stift bedienen lässt. Videos können mit 4K, der vierfachen HD-Auflösung angezeigt werden. „Aktuell ist das Galaxy Note 7 das beste Mobiltelefon auf dem Planeten“, urteilt das Fachmagazin „Connect“. Katastrophal ist dagegen, dass Samsung eine Million Geräte wegen brandgefährdeter Akkus zurückrufen und den Verkauf bis auf weiteres verschieben musste.

Huawei P9 Plus

Die Chinesen rollten erst mit günstigen Modellen den Markt auf, nun ist das Premiumsegment an der Reihe. Wie bei Apple und Samsung gibt es das aktuelle Modell P9 (ca. 450 Euro) auch als Spitzenmodell P9 Plus (ca. 650 Euro). Letzteres bietet ein von Apples 3D Touch inspiriertes Berührungskonzept, das aber hinter dem Original zurückbleibt. Ein Druck aufs Display öffnet ein Kontextmenü mit weiteren Optionen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind noch begrenzt. Wie die Galaxy-Geräte lässt sich der Speicher per Micro-SD-Karte erweitern. Der Akku kann nicht ausgetauscht werden, besitzt aber ein herausragendes Durchhaltevermögen.

Acer Liquid Jade Primo

Gegenüber dem Apple-Betriebssystem iOS und dem Marktführer Android, hat Windows 10 Mobile einen schweren Stand. Dabei bietet das Betriebssystem eine einfache Bedienung, hohe Kompatibilität mit der Microsoft-Software und eine hohe Sicherheit. Acers Liquid Jade Primo (ca. 600 Euro) gehört zu den wenigen Modellen, die nicht von Microsoft hergestellt werden. Eine Besonderheit ist die im Lieferumfang enthaltene Docking Station. Mit dieser kann das Gerät an einen Monitor angeschlossen und mit Maus und Tastatur wie ein PC bedient werden. Tests attestieren dem Liquid Jade Primo zudem eine ausgezeichnete Leistung.