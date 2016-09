Apple-Store in Frankreich Wütender Apple-Kunde zertrümmert iPhones

Von red/dpa 01. Oktober 2016 - 11:53 Uhr

In einem Apple-Store in Frankreich hat ein würtender Kunde mehrere Geräte zertrümmert.Foto: Getty

Weil er mit dem Kundendienst in einem Apple-Geschäft unzufrieden war, hat ein Franzose mit einer Boule-Kugel Computer und iPhones in dem Laden zerstört.

Dijon - Ein 30-jähriger Mann soll mit einer Boule-Kugel in einem französischen Apple-Store etwa 100 Geräte beschädigt haben. Er kommt an diesem Dienstag vor Gericht. Der Schaden belaufe sich auf 50 000 Euro, sagte die Staatsanwältin der ostfranzösischen Stadt Dijon, Marie-Christine Tarrare, laut der Regionalzeitung „Bien Public“.

Der aus Dijon stammende Mann soll wütend gewesen sein, eine gewünschte Rückerstattung nicht erhalten zu haben. Er war am Donnerstag in einem großen Einkaufszentrum der Stadt auf ausgestellte Geräte der Marke mit der Apfel losgegangen. Eine Mitarbeiterin eines benachbarten Geschäfts sagte dem Blatt, sie habe laute Schläge gehört und an ein Attentat gedacht. In Frankreich gilt nach einer beispiellosen Terrorserie der Ausnahmezustand.

Auf einem im Internet veröffentlichten Video von dem Vorfall ist zu sehen, wie der junge Mann den Laden betritt und ein Apple-Gerät nach dem anderen zertrümmert, ohne dass jemand einschreitet.