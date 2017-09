Apple iPhone 8 & iPhone 8 Plus Alle Informationen zum iPhone7-Nachfolger

Von red/dpa 13. September 2017 - 12:55 Uhr

Neben dem heiß ersehnten iPhone X hat Apple bei der Keynote am Dienstag auch andere neue Geräte vorgestellt, daunter das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Alle wichtigen Informationen zu den iPhone 7-Nachfolgern gibt es in unserer Bildergalerie.





Cupertino - Bei der Keynote von Apple stand am Dienstag im kalifornischen Cupertino das iPhone X klar im Fokus. Doch daneben stellte der US-Konzern auch die Weiterentwicklungen der iPhones im bisherigen Format vor - die Modelle iPhone 8 und 8 Plus in den beiden aktuellen Größen.

Die direkten Nachfolger der iPhone 7-Reihe bleiben äußerlich weitgehend beim noch 2014 eingeführten Design, bekamen aber unter anderem wie gewohnt deutlich leistungsfähigere Chips und Kameras. Auch sie können – wie das Flaggschiff – kabellos aufgeladen werden. Das iPhone 8 hält in etwa das Preisniveau bisheriger Modelle und kommt im September auf den Markt.

