„Anyway Travel Pass“ bei Lufthansa Günstiges Ticket mit offener Flugroute vorgestellt

Von red/afp 24. Oktober 2017 - 08:20 Uhr

Die Lufthansa hat den „Anyway Travel Pass“ vorgestellt. (Symbolbild) Foto: AFP

Mit dem verbilligten „Anyway Travel Pass“ zielt Lufthansa auf „Weltenbummler“ ab. Die Kunden können zwar Abflugtag und - ort sowie das Ziel bestimmen, haben aber keinen Einfluss auf die Abflugzeit und die Route, die sie nehmen.

Frankfurt am Main - Die Lufthansa will flexible Flugreisende mit einem neuen Angebot locken. Die Kunden können dafür zwar Abflugtag und - ort sowie das Ziel bestimmen, haben aber keinen Einfluss auf die Abflugzeit und die Route, die sie nehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Darüber werden sie demnach erst später informiert.

Mehr zum Thema

Mit dem „Anyway Travel Pass“ zielt die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben auf „Weltenbummler“ ab. Reisende können zwischen elf Städten in Asien, Israel und den USA wählen. Abgeflogen wird von einem deutschen Flughafen. Die Tickets kosten für einen einfachen Flug zwischen 180 und 280 Euro und sind bis zum 1. Dezember buchbar. Als Reisezeitraum sind einige Tage im Dezember und die ersten drei Monate des kommenden Jahres vorgesehen.