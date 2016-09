Anti-TTIP-Demo in Stuttgart Das befürchtete Chaos bleibt aus

Von jfi/lsw 17. September 2016 - 13:25 Uhr

Zum Auftakt der Demonstration gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada in Stuttgart ist das befürchtete Verkehrschaos ausgeblieben. Viele Besucher der Innenstadt waren auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen.





39 Bilder ansehen

Stuttgart - Zum Auftakt der Protestdemonstration gegen die EU-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada am Samstag ist das befürchtete Verkehrschaos ausgeblieben.

Mehr zum Thema

Nach einer ersten Zählung der Polizei vor dem Hotel „Graf Zeppelin“ waren rund 5000 Menschen zusammengekommen. Da sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch zahlreiche Teilnehmer auf der Anreise befunden haben dürften, geht die Polizei davon aus, dass die Teilnehmerzahl noch steigen wird. Die von den Veranstalter erwarteten rund 30.000 Menschen dürften jedoch keinesfalls erreicht werden, wie Polizeisprecher Stefan Keilbach unserer Zeitung sagte.

Ausdrücklich lobte die Polizei das Verkehrsverhalten der zahlreichen Shopper in der Innenstadt. Der Autoverkehr für einen Samstag sei sehr gering, wie Keilbach sagte. Offenbar haben die zahlreichen Medienberichte, die vor einem Verkehrschaos durch den gesperrten Cityring gewarnt hatten, ihre Wirkung nicht verfehlt. Zahlreiche Besucher der Innenstadt seien auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen.

Proteste gegen niedrigere Standards im Verbraucherschutz

Die Demonstration an sich verläuft bislang ohne Probleme, es gab keine Störungen und auch keinerlei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Aus Sorge um niedrigere Standards im Verbraucherschutz und Eingriffe in demokratische Strukturen fordern die Protestler das Aus für die Handelspakte TTIP und Ceta. „Wir wollen eurer Gift nicht - fairer Handel für alle“ und „TTIP eine Zeitbombe, nur hat sie noch niemand entdeckt“ war unter anderem auf Protestplakaten in Stuttgart zu lesen.

Auch in Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt starteten die Demonstrationen gegen die Handelsabkommen mit deutlich weniger Teilnehmern als von den Veranstaltern erwartet.