Anti-Trump-Video von Eminem Rapstar disst Trump in neuem Lied

Von Lena Marie Schropp 20. Oktober 2016 - 11:52 Uhr

Eminem ist bekannt für seine aggressiven, gesellschaftskritischen Texte, doch mit dem Song „Campaign Speech“ setzt er seinen bisherigen Texten eine politische Krone auf.Foto: AFP

Mit einem „Wahlkampagne“-Video meldet sich Raplegende Eminem zurück. Auf seinem Twitteraccount hat er ein Lied veröffentlicht, in dem er sich entschieden gegen den US-Republikaner Donald Trump positioniert.

Stuttgart - „Und das ist es, was ihr wolltet: Eine verdammte ungesicherte Kanone, stumpf mit der Hand auf einem Knopf, die niemandem antworten muss – Großartige Idee!“ Mit diesen Worten drückt Rapstar Eminem seine negative Meinung gegenüber dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump deutlich aus. Im Original klingen Eminems Worte noch drängender: „And that’s what you wanted: A fucking loose cannon who’s blunt with his hand on the button, who doesn’t have to answer to no one – great idea!“

Nach mehreren Jahren, in denen Eminem nahezu nichts von sich hat hören lassen, erscheint er nun, unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl, wieder auf der Bildfläche. Auf seinem Twitteraccount veröffentlichte er am Mittwochabend ein Video mit dem Namen „Campaign Speech“. Wie gewohnt ist der Text voll von Gesellschaftskritik, doch ein Teil des beinahe acht Minuten langen Songs sticht besonders heraus. Die Raplegende disst Donald Tump (Minute 3:39 bis 4:24) auf gewohnt aggressive und durchschlagende Weise unter anderem für seine Willkür. Außerdem rät er Amerikanern dazu, bereits jetzt einen Fluchtplan zu arrangieren („Prearrange an escape plan“) und imitiert Trumps Aussage über die Unwichtigkeit von geschütztem Geschlechtsverkehr („fuck safe sex... I want the rubber banned“).

Don't worry I'm working on an album! Here's something meanwhile. https://t.co/QX3cdpqFD2— Marshall Mathers (@Eminem) 19. Oktober 2016

Neues Album

In dem Tweet, mit dem Eminem das Anti-Trump-Video veröffentlichte, teilte er außerdem der Öffentlichkeit mit, dass er an einem neuen Album arbeite. Fans spekulieren auf eine musikalische Zusammenarbeit des Künstlers mit Jay Z, Kendrick Lamar und Snoop Dogg, doch bisher hat weder Eminem selbst, noch sein Management dies bestätigt.