Anti-Terror-Einsätze Razzien in mehreren Bundesländern

Von red/dpa 25. Oktober 2016 - 11:35 Uhr

In Thüringen und anderen Bundesländern laufen seit Dienstagmorgen mehrere Anti-Terror-Einsätze der Polizei (Symbolbild).Foto: dpa-Zentralbild

Anti-Terror-Einsätze in Deutschland: In Thüringen und anderen Bundesländern laufen seit Dienstagmorgen mehrere Durchsuchungen der Polizei.

Erfurt - In mehreren Bundesländern laufen seit Dienstagmorgen Anti-Terror-Einsätze der Polizei. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Erfurt wurden zeitgleich insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern durchsucht. Es gehe unter anderem um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung.

Die Ermittlungen richten sich in erster Linie gegen einen 28-jährigen russischen Staatsangehörigen aus der Volksgruppe der Tschetschenen, wie das LKA weiter mitteilte. Er soll beabsichtigt haben, sich der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien anzuschließen.

Eine konkrete Anschlagsgefahr hätten die Ermittlungen bislang nicht ergeben.