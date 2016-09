Antalya Touristenboot in der Türkei gesunken

Von red/dpa 03. September 2016 - 17:45 Uhr

Vor der Küste von Antalya ist ein Schiff gesunken. (Archivfoto)Foto: dpa

Nächster Rückschlag für die Tourismus-Industrie der Türkei. Vor Antalya sank ein Schiff. Voll besetzt mit Touristen.

Istanbul - Bei schweren Regenfällen und Sturm ist in der südtürkischen Urlaubermetropole Antalya einem Medienbericht zufolge ein Touristenboot gesunken. Bei dem Unglück am Samstag seien Menschen verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Das Boot sei wegen des schlechten Wetters an der Einfahrt zum Yachthafen gesunken. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Für die türkische Tourismusindustrie ist das Unglück ein weiterer Schlag. Die Urlauberzahlen sind nach mehreren schweren Terroranschlägen und dem Putschversuch in der Türkei Mitte Juli dramatisch gesunken.