Anschlag in New York Polizei sucht per Phantombild nach 28-Jährigem

Von red/AFP 19. September 2016 - 14:08 Uhr

Nach dem Attentat in New York suchen die Behörden nach einem 28-Jährigen. (Archivfoto)Foto: AFP

Die US-Behörden fahnden nach dem Anschlag in New York mit 29 Verletzten nach einem 28-jährigen gebürtigen Afghanen. Der Mann sei „möglicherweise bewaffnet und gefährlich“.

New York - Nach dem Bombenanschlag in New York fahndet die US-Polizei per Phantombild nach einem 28-Jährigen. Der in Afghanistan geborene Ahmad Khan Rahami werde im Zusammenhang mit der Explosion im New Yorker Stadtteil Chelsea gesucht, bei dem am Samstagabend 29 Menschen verletzt wurden, schrieb Polizeisprecher J. Peter Donald im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte dem US-Nachrichtensender CNN, der im benachbarten Bundesstaat New Jersey lebende Rahami sei „möglicherweise bewaffnet und gefährlich“.

Wenige Stunden vor dem Anschlag in New York war im benachbarten New Jersey eine Rohrbombe an der Strecke eines Wettlauf explodiert, drei weitere Sprengsätze wurden in der Nähe gefunden. Am Sonntagabend dann wurde am Bahnhof von Elizabeth ebenfalls in New Jersey ein Paket mit mehreren Sprengsätzen entdeckt. Ein Sprengsatz explodierte bei einer versuchten Entschärfung.