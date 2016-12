Anschlag in Berlin Safety-Check bei Facebook irritiert die Nutzer

Von Carolin Klinger 20. Dezember 2016 - 14:18 Uhr

Bei schlimmen Ereignissen wie dem Anschlag in Berlin aktiviert Facebook einen sogenannten Safety-Check. Damit können Nutzer ihren Freunden mitteilen, ob sie in Sicherheit sind. Doch das Tool hat einen Haken.





Stuttgart - Die Nachricht von dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Montagabend hat bei vielen Menschen einen Reflex ausgelöst. Sie erkundigten sich bei Freunden und Angehörigen in Berlin, ob sie in Sicherheit sind. Während manche per Telefon versuchten, die Berliner Freunde zu erreichen, tauchten in der Timeline bei Facebook die ersten Nachrichten auf. „Ein Freund wurde als ‚In Sicherheit’ markiert“, zeigte Facebook an – und eine erste Erleichterung stellte sich bei vielen ein. Doch nicht bei allen.

Nach einer Stunde aktivierte sich der Sicherheitscheck bei Facebook

Facebook hatte – bereits eine Stunde nach dem schrecklichen Ereignis in Berlin – seinen sogenannten Safety-Check aktiviert. Damit können sich Facebook-Nutzer, die sich in der betroffenen Gegend aufhalten, selbst als „In Sicherheit“ markieren, oder man kann seinerseits Freunden eine entsprechende Anfrage stellen. Markiert sich der Betroffene daraufhin als „sicher“, kann er die Nachricht an all seine Facebook-Freunde verschicken. Auch die Polizei in Berlin verweist per Twitter auf den Safety-Check, um die eingerichtete Notfallnummer nicht zu überlasten:

Wir bitten alle in #Berlin selbstständig Kontakt mit Angehörigen aufzunehmen um unsere Hotline zu entlasten. #Breitscheidplatz— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

Facebook scheint auf den ersten Blick die geeignete Plattform zu sein, um sich schnell und effizient über den Verbleib der Freunde zu informieren. Doch der Safety-Check hat einen Haken. Denn Nutzern werden nicht nur diejenigen Freunde angezeigt, die sich als „In Sicherheit“ markiert haben. Direkt darunter werden – wie im Fall des Anschlags vom Montagabend – auch diejenigen aufgelistet, die laut Facebook in Berlin wohnen, aber sich noch nicht als „sicher“ markiert haben. Diese Auflistung kann irritieren – wenn nicht sogar zusätzliche Panik schüren.

Auf eine Anfrage unserer Redaktion bei Facebook heißt es vonseiten der zuständigen Presseagentur, dass man sich zu der irritierenden Auflistung nicht äußern könne. Es sei eben Teil der Logik dieses Systems. Generell müsse ein Nutzer jedoch von einem befreundeten User die Sicherheitsanfrage gestellt bekommen, um in den Sicherheitscheck aufgenommen zu werden. Facebook stelle demnach die fragliche Liste nicht automatisch zusammen.

Facebook-Nutzer lösen Sicherheitscheck selbst aus

Das soziale Netzwerk hatte den Sicherheitscheck bereits im Dezember 2014 eingeführt, als auf den Philippinen der Taifun Ruby wütete. „Nachdem wir jahrelang beobachten konnten, wie Nutzer Facebook in Krisensituationen genutzt haben, um ihren Freunden mitzuteilen, dass sie in Sicherheit sind, haben wir den Safety-Check eingeführt“, heißt es bei Facebook. Mitte 2016 wurde der Sicherheitscheck dann noch einmal verbessert, so dass er jetzt schneller und effizienter zum Einsatz kommt. Laut Facebook wird der Sicherheitscheck seitdem von den Nutzern generiert, wenn sie in kurzer Zeit sehr häufig bestimmte Begriffe wie Anschlag verwenden. Dies löst dann bei den Betreibern von Facebook einen Alarm aus und sie können entscheiden, ob der Safety-Check notwendig ist.

Allein zwischen Januar und Mai im Jahr 2016 wurde der Check bereits 17 Mal eingesetzt. Im Vergleich dazu hatte Facebook den Alarm in den Jahren 2014 und 2015 zusammengenommen nur elf Mal aktiviert.