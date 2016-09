Anschlag auf türkische Einrichtung in Stuttgart Der Angeklagte schweigt eisern

Von George Stavrakis 14. September 2016 - 11:55 Uhr

Ein 21-Jähriger steht vor dem Landgericht Stuttgart, weil er einen Brandanschlag verübt haben soll.Foto: dpa

In Stuttgart steht ein 21-Jähriger wegen versuchten Mordes und Brandstiftung vor Gericht. War bei den fünf Tätern eine Frau dabei?

Stuttgart - Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat der Prozess gegen einen 21 Jahre alten Mann begonnen, der mit vier bislang unbekannten Komplizen in der Nacht auf den 15. Dezember 2015 einen Brandanschlag auf das Gebäude eines türkisch-islamischen Vereins in Stuttgart Feuerbach verübt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mordversuch und Brandstiftung vor. Das Hausmeisterehepaar hatte sich in der Tatnacht gerade noch unverletzt aus dem Gebäude retten können. Auch den Videoaufzeichnungen sind die vermummten Täter zu sehen. Unter ihnen könnte sich eine Frau befinden.

Der Angeklagte, der der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahestehen soll, will vor dem Landgericht nicht aussagen. Im Laufe des ersten Prozesstages sollen die ersten Zeugen gehört werden. Der Prozess ist bis zum 21. November terminiert.