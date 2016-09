Anreise zum Mainz-Spiel Fäkal-Attacke auf Hoffenheim-Fans

Fußball-Bundesliga Hoffenheim rettet 4:4 nach irrer Aufholjagd

Von red/dpa 11. September 2016 - 20:03 Uhr

Vier Treffer in der ersten Halbzeit, das hatte der FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga noch nie geschafft. Am Ende reichte es im 4:4-Spektakel gegen 1899 Hoffenheim trotzdem nur einem Unentschieden.