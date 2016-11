Anne Will Aufregung um vollverschleierte Frauenbeauftragte

Von red/dpa 07. November 2016 - 10:21 Uhr

Die Schweizer Muslimin Nora Illi ist in der Sendung mit Niqab aufgetreten.Foto: dpa

Wirbel um die Talkshow von Anne Will: Der Auftritt einer vollverschleierten Muslimin am Sonntagabend hat scharfe Kritik hervorgerufen. Viele TV-Zuschauer sehen eine Grenze überschritten.

Berlin - Der Auftritt einer vollverschleierten Muslimin in der ARD-Talkshow „Anne Will“ hat scharfe Kritik hervorgerufen. „Dass man im Fernsehen dem radikalen Islam eine solche Plattform bietet, finde ich abenteuerlich!“, twitterte der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke am Montagmorgen. Die ehemalige baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) kommentierte: „Zustimmung. Provokation. Und Quote. Morgen redet jeder darüber. Medienkrise zu Zeiten von Talkshow-Overkill...“

Am Sonntagabend war die Schweizer Muslimin Nora Illi in der Sendung mit Niqab aufgetreten, der Schleier verhüllt den gesamten Kopf und lässt nur einen Sehschlitz für die Augen frei. Das Thema der Sendung war „Warum radikalisieren sich Jugendliche?“ Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach sagte in der Talkshow: „Der politische Islam, der Islamismus und der Scharia-Islam gehören nicht zu unserem Land.“

Hier lesen Sie eine Auswahl an Tweets zur Sendung „Anne Will“:

#Illi rechtfertigt islamischen Terrorismus. Das ist ein Skandal. Warum lädt man eine solche Rattenfängerin ein? #annewill— Konrad Schäfer (@KonradSchaefer) 6. November 2016

Auch wenn #annewill das anders sieht, nicht nur aus Sicht von Herrn Bosbach wird hier islamistischer Propaganda eine Bühne geboten.— Laura Pfannemüller (@Atalanta200) 6. November 2016

Aus Rücksichtnahme auf ihre islamischen Zuschauer moderiert #AnneWill ab nächste Woche im schwarzen Laken.— darksideoftheegg (@darksideoftheeg) 6. November 2016

Ermutigung in den heiligen Krieg zu ziehen im öffentlichen TV durch geladene Talkgäste " #illi #annewill dafür zahle ich noch GEZ - traurig— Jakub Santur (@prez112) 6. November 2016

Warum gibt man islamistischen Hetzparolen Woche für Woche in deutschen Talkshows eine Plattform?



Heute wieder bei #annewill

Warum @ARDde?— Patrick Kunkel (@Patrick_Kunkel) 6. November 2016