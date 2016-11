Angstgegner des deutschen Fußballs Unvergessliche Begegnungen mit den Italienern

Von Jürgen Kemmner 15. November 2016 - 11:28 Uhr

Die Squadra Azzurra ist der Angstgegner des deutschen Fußballs. Im neunten Anlauf gelang der Nationalmannschaft bei der EM 2016 gegen den Erzrivalen der erste Sieg bei einem großen Turnier. Heute Abend geht es nur um die Ehre im Testspiel in Mailand.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Natürlich mögen wir Deutschen Italien – Gelato, Spaghetti, Adria, Roma, Puccini, Michelangelo, La Dolce Vita. Nur wenn es um Fußball geht, dann hört die Sympathie ganz schnell auf. Acht Länderspiel-Siege stehen 15 Niederlagen und 11 Unentschieden entgegen. Die Squadra Azzurra ist der Angstgegner der deutschen Mannschaft. Nur ein einziges Mal ist es bislang gelungen, Italien in einer EM oder WM zu besiegen – der 2. Juli 2016 ist das historische Datum: 7:6 nach Elfmeterschießen gewannen die Tedeschi im EM-Viertelfinale. Heute ab 20.45 Uhr in Mailand steht zwar nur ein Freundschaftsspiel an, dennoch hat ein Match der beiden viermaligen Weltmeister immer eine ganz besondere Brisanz. Das beweist auch unser kleiner Blick in die Fußball-Geschichtstruhe.

Mehr zum Thema

2. Juli 2016, EM-Viertelfinale: Deutschland – Italien 7:6 n.E.

Kein deutscher Fußball-Fan wird diese Partie je vergessen. Mesut Özil hatte die Weißen in Führung gebracht (65.), doch die Blauen glichen durch Leonardo Bonucci (78.) aus. Beim 1:1 blieb es auch nach der Verlängerung. Im Elfmeterschießen waren dann extrem gute Nerven gefragt, er nach 18 Schüssen fiel die Entscheidung. Auf deutscher Seite hatten Thomas Müller, Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger verschossen, bei den Italienern trafen Simone Zaza, Graziano Pellè, Leonardo Bonucci und Matteo Darmian nicht. Jonas Hector war der Matchwinner – er versenkte seinen Elfer und sorgte für den historischen Erfolg über die Squadra Azzurra.

28. Juni 2012, EM-Halbfinale: Deutschland - Italien 1:2

Mario Balotelli. Der Mann war von diesem Abend in Warschau an so etwas wie der personifizierte Deutschland-Schreck, und dieser Titel dürfte ihm weit über seine weitere (eher unglücklich verlaufene) Karriere anhaften. Der Stürmer erzielte vor der Pause zwei Tore und feierte das zweite mit einer

Bodybuilder-Pose, was den deutschen Fans den Blutdruck in gesundheitsgefährdende Höhe trieb. Das DFB-Team danach eigentlich nie eine ernsthafte Chance, das 1:2 von Mesut Özil per Handelfmeter fiel erst in

der Nachspielzeit. Drauf geschi....

4. Juli 2006, WM-Halbfinale: Deutschland - Italien 0:2 n.V.

Die Azzurri sorgten in Dortmund für ein jähes Erwachen aller Deutschen aus dem Sommermärchen-Sommernachtstraum. Gut, die Italiener waren besser, sie brachten aber den Ball nicht ins Tor, und nur darauf kommt es an – dann kam Andrea Pirlo. Als alle aufs Elfmeterschießen warteten, zauberte Pirlo einen Pass wie ein Kunstwerk aus dem Fußgelenk, Fabio Grosso drehte den Ball um Jens Lehmann herum. Das 0:2 durch Alessandro Del Piero? Na und? Immerhin blieb uns ein paar Tage später der Trost, gegen den neuen Weltmeister ausgeschieden zu sein.

19. Juni 1996, EM-Gruppenphase: Italien - Deutschland 0:0

In Manchester waren wir mit diesem 0:0 ziemlich zufrieden. Es war das große Spiel von Andreas Köpke. Der heutige Bundestorwarttrainer brachte die Italiener so zum Verzweifeln als würden sie auf der Tangeziale um Mailand im Stau stehen, während eine bella ragazza vor dem Dom aufs erste Date wartete. Köpke entschärfte Großchancen in Serie, hielt auch den Elfmeter von Gianfranco Zola (9.), Italien war draußen, Deutschland Gruppensieger und auf dem Weg zum Titel. Es war zwar ein 0:0, doch irgendwie wenigstens ein gefühlter Sieg. Schließlich belohnte sich das deutsche Team dann auch mit dem Titel.

10. Juni 1988, EM-Gruppenphase: Deutschland - Italien 1:1

Im EM-Eröffnungsspiel in Düsseldorf war Italien überlegen, ging in der 53. Minute durch Roberto Mancini, der heute übrigens auch als Meistermacher von Manchester City bekannt ist, in Führung. Andreas Brehme glich mit einem Freistoß aus, nachdem Italiens Torhüter Walter Zenga den Ball zu lange festgehalten hatte. Das war’s aber auch schon, eines der ganz wenigen Duelle, in dem man sich getrost eine Stadionwurst und ein Bier während des Spiels hatte besorgen können. Keine besonderen Vorkommnisse.

11. Juli 1982, WM-Finale: Italien - Deutschland 3:1

Für all diejenigen unter uns, die das Spiel live verfolgt haben, für die verhält es sich wie bei Asterix und der Niederlage bei Alesia gegen die Römer. WM-Finale 1982? Ich kann mich nicht daran erinnern. War da was? Für die Jüngeren in aller Knappheit: 1:0 Rossi (57.), 2:0 Tardelli (69.), 3:0 Altobelli (81.), 3:1 Breitner (83.). Danach verteilten Besitzer von zahlreichen Eiscafes Frei-Gelato, doch als abgrund tief traunernder Deutscher hätte man einen prügeln müssen, um das Angebot anzunehmen. Am Tag danach kaufte man sich gerne wieder eines.

14. Juni 1978, WM-Zwischenrunde: Deutschland - Italien 0:0

Die Zuschauer in Buenos Aires bekamen wenig für ihr Geld: Dichter Nebel hing über der argentinischen Haupstadt. Die deutsche Mannschaft spielte italienischen Cattenaccio und beschränkte sich auf gelegentliche Konter. Goalie Sepp Maier verhinderte mit mehreren Glanzparaden eine Niederlage. Kurz darauf folgte die Schmach von Cordoba gegen Österreich, aber das ist eine ganz andere (nicht erwähnenswerte) Geschichte.

17. Juni 1970, WM-Halbfinale: Italien - Deutschland 4:3 (1:1, 1:0) n.V.

Das Fußballspiel des vergangenen Jahrhunderts, selbst diejenigen, die es nicht gesehen haben, wissen, dass diese Partie ein Fixstern am Fußballhimmel darstellt. Einziger Fehler: Italien siegtew. Beide Teams boten bei 50 Grad im Glutkessel des Azteken-Stadions von Mexiko-Stadt lange Rasenschach, das 1:0 durch Boninsegna (8.) schien zu reichen, doch ausgerechnet Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger gelang der Ausgleich in der 90. Minute. Die unglaubliche Verlängerung machte das Spiel legendär: Erst führte Deutschland 2:1, dann wieder Italien 3:2, Gerd Müller gelang das 3:3 – doch Gianni Rivera machte für die Blauen mit dem 4:3 alles klar. Peccato, Germania. Deutschland weinte und der Urlaub auf dem Teutonengrill in Jesolo war danach auch nicht mehr ganz so unbeschwert.

31. Mai 1962, WM-Vorrunde: Italien - Deutschland 0:0

Die Zuschauer in Santiago de Chile pfiffen aus Leibeskräften. Zunächst gegen die Italiener, die sich mit harscher Kritik am Ausrichter Chile unbeliebt gemacht hatten, dann gegen beide Mannschaften, die Fußball zum Abgewöhnen boten. Die deutsche Elf brachte es immerhin durch Uwe Seeler zu einem Lattenschuss, zweimal verweigerte der Schiedsrichter der Mannschaft von Sepp Herberger einen möglichen Elfmeter. Grazie, Signore.

Und damit ist die deutsch-italienische Fußball-Geschichte zu Ende. La storia e finita.