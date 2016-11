Angriff in Stuttgart Gruselclown greift Kind an

Von Christine Bilger 08. November 2016 - 13:25 Uhr

Ein Mann mit Gruselmaske schlägt im Stuttgarter Norden ein Kind.Foto: dpa

Ein Maskierter geht mit Messer und Holzstab auf ein Mädchen los. Das Kind kann sich befreien, wird aber leicht verletzt.

Stuttgart. - Eine Woche nach Halloween ist in Stuttgart nun doch der erste Zwischenfall mit einem Gruselclown passiert. Und es geht weit über das hinaus, was alle befürchtet hatten: Der Mann mit der Horrormaske soll im Stuttgarter Norden ein Kind nicht nur erschreckt, sondern sogar angegriffen und geschlagen haben.

Mehr zum Thema

Das Mädchen ist alleine auf dem Heimweg

Die Zehnjährige war gegen 16.20 Uhr auf dem Nachhauseweg. Im Holbeinweg soll ihr der Mann mit der Gruselfratzenmaske begegnet sein. Der Angreifer sei plötzlich aus dem Wald gesprungen und auf die Zehnjährige zugelaufen, meldet die Polizei. Er habe sie von hinten gepackt und festgehalten. Das Mädchen schilderte, dass der Mann nicht nur die Horrormaske trug, sondern auch einen Holzstock und ein Messer in den Händen hatte. Mit dem Stock soll er die Zehnjährige mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Sie schrie um Hilfe, schlug und stauchte nach dem Mann. Schließlich habe sie sich losreißen können, indem sie ihren Schulranzen abstreifte, und rannte nach Hause. Als das verängstigte Kind seinem Vater alles erzählte, zog dieser los und suchte im Holbeinweg. Er fand nur den Schulranzen des Kindes und keine Spur von dem Horrorclown. Das Kind hatte eine Beule am Kopf und einen Kratzer. Die Polizei ordnet die Schilderungen des Mädchens als sehr glaubwürdig ein. Anzeichen dafür, dass der Täter weitere Straftaten, etwa im sexuellen Bereich, vorhatte, soll es laut Polizei nicht gegeben haben.

Die Polizei stuft die Schilderung des Kindes als sehr glaubwürdig ein

Der Zwischenfall ist der erste, bei dem ein Gruselclown in Stuttgart jemanden angegriffen hat. Bisher waren bei der Polizei nur zwei Meldungen eingegangen, dass jemand einen gesehen habe, und zwar am 19. Oktober in Möhringen und am 27. Oktober in Freiberg. In beiden Fällen konnte die Polizei aber an den gemeldeten Stellen nichts weiter feststellen und keine maskierten Personen antreffen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann mit der Maske gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 89 90-38 00 beim Polizeirevier Kärntner Straße zu melden.