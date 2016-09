Angelique Kerber Ihr Weg zum Erfolg

Von mkt 09. September 2016 - 13:56 Uhr

Angelique Kerber ist die neue Weltspitze im Tennis, aber ihr Weg nach oben war vor allem eines: ein ständiges Auf und Ab. Wir blicken auf ihre Karriere zurück.





New York - Bereits mit drei Jahren fängt die 1988 in Kiel geborene Angelique an, Tennis zu spielen. Der Sport ist Familiensache: Die Familie wohnt über einer Tennishalle und Vater Slwek Kerber trainiert seine Tochter. Mit 15 Jahren feiert sie ihren ersten großen Erfolg und wird deutsche Jugendmeisterin. Direkt nach der Mittleren Reife entscheidet sie sich für eine Profi-Karriere.

2007 wird sie ins Fed-Cup Team berufen. Der Kielerin mit polnischen Wurzeln gelingt der Sprung in die Top 100 der Weltrangliste. Die Zeichen stehen auf Erfolg, doch dann wirft sie 2009 eine Knieverletzung zurück. Kerber denkt ans Aufhören. Aber sie gibt nicht auf und kämpft sich wieder zurück nach oben.

