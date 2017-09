Angela Merkel im Treffpunkt Foyer So twittern die Besucher über Merkels Auftritt

Von Knut Krohn 05. September 2017 - 17:00 Uhr

Angela Merkel will zum vierten Mal die Bundestagswahl gewinnen. Foto: AFP

CDU-Chefin Angela Merkel will noch einmal Kanzlerin werden. Doch was will sie in einer vierten Regierungszeit verändern? Wohin das Land führen? Die zentralen Fragen sollen bei der Veranstaltung "Treffpunkt Foyer" der Stuttgarter Nachrichten beantworten werden.

Stuttgart - Angela Merkel will es noch einmal wissen. Seit bald zwölf Jahren ist die Bundeskanzlerin nun schon im Amt und stellt sich am 24. September noch einmal dem Wähler. Was aber will Merkel in einer möglichen vierten Regierungszeit anpacken? Wohin will sie das Land führen? Und mit wem will sie dieses Mal koalieren, nachdem sie zwei Mal mit der SPD und ein Mal mit der FDP eine Regierungsmehrheit gebildet hat?

Nur zwei Parteien kommen für Angela Merkel nach eigener Aussage als Partner auf keinen Fall in Frage: die Linke und die AfD. Am Dienstag stellt sich die Kanzlerin bei der Veranstaltung "TReffpunkt Foyer" der Stuttgarter Nachrichten in der Liederhalle den Fragen der Chefredakteure Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten) und Joachim Dorfs (Stuttgrater Zeitung). Diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag #merkelstuttgart.

