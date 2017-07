Andrea-Berg-Konzert in Aspach Feuriger Einstieg für das zwölfte Heimspiel

Von nie 14. Juli 2017 - 22:52 Uhr

Von den Fans gefeiert, hat Andrea Berg den letzten Gipfel ihrer Seelenbeben-Tour erklommen. Es ist das Heimspiel-Konzert nahe ihrem Wohnort Großaspach, das vor etlichen tausend Fans zwei Abende lang gefeiert wird.





14 Bilder ansehen

Aspach - Die wenigen Regentropfen konnten das Feuer nicht löschen. Vor großer Kulisse in der Mechatronik-Arena in Großaspach feiert Andrea Berg an diesem Wochenende die letzten beiden Auftritte ihrer Seelenbeben-Tour. Zwei Abende lang tritt sie in der Mechatronik-Arena auf, dem Heimstadion der SG Sonnenhof-Großaspach. Die Vorgruppen heizten dem Publikum am Freitagabend ein, bevor Andrea Berg in der von einem Drachen beherrschten Kulisse ihre Hits zum besten gab.

Mehr zum Thema

Die Zuschauer konnten sich über viel Feuerzauber und ein flammendes Herz auf der Großbildleinwand freuen. Traurig sei sie, von dem Tier bald Abschied nehmen zu müssen, bekannte die Schlagersängerin zu Beginn ihrer Show. Denn vor den gut gefüllten Stadionrängen hatte der Drache seinen letzten Auftritt. Das Tier wird nach Abschluss der Seelenbeben-Tour zersägt und die Teile für einen guten Zweck versteigert.