Andrea Berg bei Carmen Nebel So sexy sind 25 Jahre Bühnenerfahrung

Von (cam/spot) 01. Oktober 2017 - 13:49 Uhr

Andrea Berg bei "Willkommen bei Carmen Nebel" Foto: imago/osnapix

In der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" hat Andrea Berg ihr Bühnenjubiläum gefeiert und dabei im kleinen Weißen einen sexy Auftritt hingelegt.

Schlagersängerin Andrea Berg (51, "25 Jahre Abenteuer Leben") feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Eine große Party wurde für sie in der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" ausgerichtet. Dabei stellte Berg einmal mehr unter Beweis, wie sexy Erfahrung aussehen kann. Statt in einem kleinen Schwarzen präsentierte sich die 51-Jährige unter anderem in einem kleinen Weißen den Zuschauern. Nicht nur ein tiefer Ausschnitt sorgte für verführerische Einblicke. Tiefe Schlitze im Rock gaben den Blick auf kurze, goldene Hotpants frei.

Ob die Farbe Gold absichtlich gewählt war? Andrea Berg steht in den aktuellen deutschen Albumcharts derzeit an der Spitze. Das heiße Outfit der 51-Jährigen war aber nicht der einzige Hingucker des Abends. Der österreichische Star-Koch Johann Lafer (60) hatte eine riesige Schwarzwälder Kirschtorte gebacken, die Berg nicht nur anschneiden, sondern auch ein klein wenig vernaschen durfte. Ein Jubiläum kann eben süß und sexy sein.