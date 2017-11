Amokwarnungen in Baden-Württemberg und Hessen Drohmails alarmieren die Polizei

Von Carola Fuchs und Phillip Weingand 28. November 2017 - 15:14 Uhr

Die Polizei hat das Gelände des Schramberger Gymnasiums am Dienstag mit mehr als hundert Kräften gesichert. Foto: SDMG

An drei Schulen und einer Klinik in Baden-Württemberg und Hessen ist am Dienstag Amokalarm ausgelöst worden. Offen ist, ob es eine Verbindung gibt.

Stuttgart - Gleich in vier Städten in Baden-Württemberg und in Hessen haben am Dienstagmorgen Drohmails Großeinsätze der Polizei verursacht. In Schramberg (Kreis Rottweil), Offenburg (Ortenaukreis) und im hessischen Bad Nauheim waren jeweils Gymnasien von den Amokwarnungen betroffen. In Winnenden im Rems-Murr-Kreis war im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) eine Mail eingegangen, wonach angeblich ein gefährlicher Gegenstand auf dem Klinikgelände platziert worden sei.

In allen vier Fällen konnte die Polizei später Entwarnung geben; die Amoklage bestätigte sich nicht. Ob die Mails womöglich vom gleichen Verfasser stammen, werde nun überprüft, teilt die Polizei mit. Nähere Angaben zur Herkunft der elektronischen Post machen die Ermittler nicht. Die anonymen Drohungen hatten aber in allen Fällen etwa zur gleichen Zeit – zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr – Alarm ausgelöst.

In Schramberg war die Lage am dramatischsten

In Schramberg scheint die Lage am dramatischsten gewesen zu sein. Dort waren nach Angaben eines Polizeisprechers mehr als hundert Beamte im Einsatz, darunter Spezialeinsatzkräfte und ein Hubschrauber. Die Schulleitung hatte die Polizei um 7.45 Uhr verständigt und schulintern Amokalarm ausgelöst. Die Lehrer schlossen sich daraufhin mit den 750 Schülern in ihren jeweiligen Klassenzimmern ein und blieben dort, bis die Polizei um kurz vor Mittag Entwarnung geben konnte. Danach wurden die Kinder in Bussen zu einer Sporthalle des Landkreises gebracht, einzeln registriert und danach ihren Eltern übergeben. Damit habe man verhindern wollen, dass die Schüler und ihre Angehörigen nach den Stunden in Unsicherheit auch noch von Journalisten bedrängt würden, erklärte ein Sprecher. Die Nachricht von der Amoklage hatte sich schnell herum gesprochen. Vor der Schule versammelten sich immer mehr besorgte Angehörige, die wissen wollten, was in der Schule vor sich geht. Die Schulleitung teilte am Nachmittag auf der Homepage des Gymnasiums mit, man gehe davon aus, dass am Mittwoch wieder Unterricht stattfinden könne. Die Stadt wollte keine Stellungnahme abgeben und verwies auf die Polizei.

Genauso hielt es die Stadt Offenburg. Dort war am Grimmelshausengymnasium, das von gut 500 Schülern besucht wird, eine anonyme Drohung eingegangen. An der Schule konnte der Unterricht ebenso stattfinden wie im hessischen Bad Nauheim. In beiden Städten überwachten aber zivile und uniformierte Polizisten bis zum späten Vormittag die Lage.

Besorgte Angehörige sammelten sich vor der Schule

In Winnenden hat das Drohschreiben eine alte Wunde berührt. Dort hatte ein Amokläufer 2009 an der Albertville-Realschule zwölf Menschen und im Park des ZfP einen Mitarbeiter erschossen.Am Dienstag durchsuchte die Polizei die Klinik allerdings vergeblich nach dem angekündigten gefährlichen Gegenstand. Während der Durchsuchung wurde an der Brandmeldeanlage ein Fehlalarm ausgelöst. Deshalb rückte auch noch die Feuerwehr aus.