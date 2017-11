Am Himmel über dem Rems-Murr-Kreis Schreck durch Überschallknall

Von hsw 22. November 2017 - 12:09 Uhr

Erschrockene Menschen informierten die Polizei, weil sie eine Explosion vermuteten. (Symbolbild). Foto: dpa

Am Mittwochmorgen hat ein Flugzeug lautstark die Schallmauer über dem Rems-Murr-Kreis durchbrochen. Das mittlerweile seltene Geräusch verängstigte viele Menschen.

Schorndorf - Ein lauter Knall hat am Mittwochvormittag Menschen im östlichen Teil des Rems-Murr-Kreises und Teilen des Ostalbkreises einen gehörigen Schrecken versetzt.

Gegen 10.20 Uhr krachte es so laut, dass im Schorndorfer Teilort Schornbach die Bewohner eines Straßenzuges vor die Häuser liefen. Der Rauch, den einige Schornbacher am Himmel zu sehen glaubten, entpuppte sich später jedoch als Nebel. Denn bei dem lauten Knall handelte es sich nach den Recherchen des Polizeipräsidiums Aalen, wo viele Anrufe erschreckter Menschen eingingen, um einen Überschallknall, der sich in rund elf Kilometern Höhe ereignet hatte. Im Gegensatz zu früher sind diese hierzulande nur noch selten zu hören.