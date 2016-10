Am ersten Tag des Feinstaubalarms Feinstaubbelastung in Stuttgart deutlich gesunken

Von red/dpa 28. Oktober 2016 - 08:16 Uhr

In Stuttgart herrscht zurzeit Feinstaubalarm.Foto: dpa

Am ersten Tag des Feinstaubalarms ist die Schadstoff-Konzentration deutlich gesunken. Mit 33 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Donnerstag war der Messwert am Neckartor um 7 Mikrogramm niedriger ausgefallen als noch am Tag zuvor.

Stuttgart - Die Schadstoff-Konzentration in der Luft in Stuttgart hat am ersten Tag des Feinstaubalarms deutlich unter dem Grenzwert gelegen. Das teilte die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz am Freitag mit.

Mit 33 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Donnerstag war der Messwert am Neckartor, einer Hauptverkehrsachse im Talkessel der Landeshauptstadt, um 7 Mikrogramm niedriger ausgefallen als noch am Tag zuvor. Eine Menge von 50 Mikrogramm gilt als zu hoch. Der von der EU vorgeschriebene Grenzwert war am Neckartor in diesem Jahr bis Ende September bereits an 34 Tagen überschritten worden.

Die Bürger sind weiterhin für unbestimmte Dauer aufgerufen, Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für diese Pendler gelten verbilligte Ticketpreise.