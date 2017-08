Am Ende wurde es einsam um den Sportchef des VfB Stuttgart Schindelmeisers Solo endet im Aus

Von Gunter Barner 04. August 2017 - 18:55 Uhr

Entlassener VfB-Sportchef Schindelmeiser: Ende mit Knalleffekt Foto: Baumann

Die Trennung hatte sich seit Wochen angedeutet. Jetzt zogen die Club-Bosse den Schlussstrich. Sportvorstand Jan Schindelmeiser und der VfB Stuttgart gehen getrennte Wege. Aber was ist eigentlich passiert?

Stuttgart - Manchmal reicht eben eine Kleinigkeit, um die Brücke zum Einsturz zu bringen. In diesem Fall war es wohl der Transfer von Alexandru Maxim, der aus kleinen Rissen vollends klaffende Lücken machte. Jetzt kam es zum großen Knall. Dabei tobte der Streit während der Sommerpause wohl nicht allein um die Frage, ob der VfB Stuttgart den dribbelstarken Rumänen ziehen lassen sollte. Denn Einigkeit herrschte ursprünglich darüber, dass man ihn freigeben könnte, sofern Ablösesumme und neuer Verein passen und zumindest gleichwertiger Ersatz im Anflug ist. Der Ärger entspann sich vielmehr um die Art und Weise, wie der VfB-Sportchef den Wechsel zum FSV Mainz 05 vollzog. Nach Auskunft einiger Beteiligter geschah es reichlich diskret. Mit anderen Worten: ohne die Führungscrew groß zu informieren. „Das war ein Alleingang, entgegen allen Absprachen“, lautet der Vorwurf aus der Chefetage. Auch die Begeisterung bei Trainer Hannes Wolf über die Personalie soll sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Grenzen gehalten haben.

Das Problem mit den Absprachen

Weshalb sich die Bosse der VfB-AG fatal an Zeiten erinnert fühlten, die sie längst für überwunden hielten. Alleingänge, noch so gut gemeint, führten den stolzen Traditionsclub schließlich mit ins Verderben.

Die Ablösesumme erschien den VfB-Häuptlingen überdies wie ein besseres Taschengeld: 3,5 Millionen Euro. Und dass der Aufstiegsgarant und Liebling vieler Fans ausgerechnet ins Lager des Ligarivalen aus Rheinhessen wechselte, sorgte auch nicht gerade für Schunkelrunden am Vorstandstisch. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und mancher Ex-VfB-Profi hat seinen alten Spezis beim Wiedersehen in der Vergangenheit schon kräftig eingeschenkt. Mainz 05 und Alexandru Maxim kommen am zweiten Spieltag zum ersten Heimspiel der neuen Saison in die Mercedes-Benz-Arena. „Wir haben ihn nicht weggeschickt“, wehrte sich Jan Schindelmeiser gegen Kritik. Maxims Berater behaupten hinter verschlossenen Türen allerdings hartnäckig das Gegenteil.

Die Köpfe der Verantwortlichen in der Causa rauchten schon länger, aber erst nachdem die Transfers weitestgehend abgewickelt und der Plan B entwickelt worden war, entschloss sich VfB-Präsident und Aufsichtsratschef Wolfgang Dietrich, die Verantwortung für den spektakulären Schnitt zu übernehmen. Und wenn es stimmt, was der Flurfunk aus dem weiß-roten Schaltzentrum an der Mercedesstraße meldet, dann blieb ihm auch kaum etwas anderes übrig.

Atmosphärische Störungen

Die Zusammenarbeit mit Jan Schindelmeiser war zunehmend geprägt von atmosphärischen Störungen und gegenseitigem Misstrauen. Den Doppelpass mit seinen Vorstandskollegen Jochen Röttgermann (Marketing) und Stefan Heim (Finanzen) spielte er offenbar nur widerwillig. Das Kompetenzteam um Vorstandsberater Thomas Hitzlsperger und Jugendkoordinator Marc Kienle existierte in letzter Zeit nur noch auf dem Papier. Der Eindruck: Er mochte keine anderen Götter neben sich dulden.

„Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist“, sagt ein VfB-Mitarbeiter, der öffentlich nicht genannt werden will, „er hat sich seit Ende vergangenen Jahres immer mehr in sein Schneckenhaus zurückgezogen.“ Erzählungen über Hochnäsigkeit und Übellaunigkeit im täglichen Umgang mit dem Sportchef machten jedenfalls die Runde. Unsere Zeitung berichtete bereits am 18. Juli über die Vorgänge.

Was die Situation nicht verbesserte: Zur finalen Besprechung über die frühzeitige Vertragsverlängerung mit Coach Hannes Wolf soll Jan Schindelmeiser über eine halbe Stunde zu spät gekommen sein – und ohne etwas Schriftliches vorbereitet zu haben. Spielerberater, mit Ausnahme des ihm vertrauten Artur Beck, ließ er dem Vernehmen nach zusehends mit harschen Worten abblitzen. Darunter auch Karlheinz Förster, der Schindelmeiser dem VfB im vergangenen Sommer noch empfohlen hatte.

Hier wie dort rätseln sie aber noch immer, woher der Stimmungsumschwung rühren könnte. In der Öffentlichkeit vermittelte der VfB-Sportchef jedenfalls ein völlig konträres Bild.

Nah bei Groß und Rangnick

Transfer-Optionen wie die Rückkehr von Daniel Didavi, Christian Träsch (beide VfL Wolfsburg) oder Rani Khedira (RB Leipzig, jetzt FC Augsburg) wischte der VfB-Sportvorstand Schindelmeiser angeblich ziemlich undiplomatisch vom Tisch. Er sehe sich in seinem Spielverständnis in der Tradition seiner früheren Lehrmeister Helmut Groß und Ralf Rangnick, ließ er bisweilen verlauten. Und dafür brauche er junge und erfolgshungrige Spieler. „Es gibt sicher gute Argumente gegen den einen oder anderen Vorschlag von uns“, wunderte sich ein Berater schon vor Wochen, „aber so ist das Geschäft. Warum verprellt er uns denn ohne Not? Vielleicht braucht er uns ja irgendwann mal wieder.“ Kritische Stimmen, die auch bei VfB-Präsident und Aufsichtsratschef Wolfgang Dietrich landeten.

In Hoffenheim wunderte sich niemand über die Nachrichten aus dem Schwäbischen. Dort, sagen Eingeweihte, soll Jan Schindelmeiser gegen Ende seiner Dienstzeit ähnliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben. Hier wie dort rätseln sie aber noch immer, woher der Stimmungsumschwung rührt.

Während des Trainingslagers im Stubaital diskutierten noch einmal Vorstand und Aufsichtsräte, Freitag früh senkten sich die Daumen endgültig. Es ist für Jan Schindelmeiser und den VfB das Ende einer Geschichte, die so eigentlich nie geplant war. Jochen Sauer, Geschäftsführer des österreichischen Dauermeisters RB Salzburg, galt dem VfB-Aufsichtsrat nach dem Abstieg aus der Bundesliga als erste Wahl. Mit dem gebürtigen Uracher war man sich über die Modalitäten schnell einig, doch er bat um Aufschub, weil RB Salzburg noch in der Qualifikation für die Teilnahme an der Champions League steckte. Am Ende sagte er zum großen Erstaunen der Clubchefs doch noch ab. Jan Schindelmeiser bekam wenige Tage später den Job beim VfB. Sauer gab kurz darauf seinen Wechsel zum FC Bayern München ­bekannt – seit 1. Juli amtiert er dort als Chef des Nachwuchsleistungszentrums.

Das Superauge

Michael Reschke (59), ehemals Bayer Leverkusen, seit 2014 das Superauge des FC Bayern München, wird nun die Sportliche Leitung und die Kaderplanung beim Stolz des württembergischen Fußballs übernehmen. Timon Pauls (25), seinen Chefscout, bringt er mit. Der in der Liga als „Perlentaucher“ hoch geschätzte Talentspäher, so erläutern Kenner der Szene beim FC Bayern, sei zuletzt zwischen die Machtzentren um Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge geraten. Als Reschkes Königstransfer gilt bis dato Joshua Kimmich, zuletzt holte der Branchenprimus auf seine Empfehlung Niklas Süle, Sebastian Rudy (beide 1899 Hoffenheim), Serge Gnabry (SV Werder Bremen) und Torentin Tolisso (Olympique Lyon). Der VfB Stuttgart hatte sich zuletzt bemüht, Serge Gnabry vom FC Bayern auszuleihen. Der entschied sich dann aber für 1899 Hoffenheim.

In jüngster Zeit war in München allerdings auch Kritik an der Arbeit des Sportdirektors laut geworden. Uli Hoeneß forderte mehr Talente. Möglich auch, dass Michael Reschke die Ernennung von Hasan Salihamidzic zum neuen Sportvorstand persönlich nahm. Vom 1. Oktober an stellt er sich jedenfalls der Herausforderung beim VfB. Vielleicht auch schon früher. Wolfgang Dietrich trifft die Bayern-Bosse gelegentlich beim Golfen. Er bemüht sich offenbar, seinen neuen Sportchef früher aus seinem Vertrag (bis 2018) loszueisen. Es gibt ja auch viel zu tun an seiner neuen Wirkungsstätte.