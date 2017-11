Alternative Weihnachtsmärkte in und um Stuttgart Hier gibt es hippe Geschenke

Von sa 29. November 2017 - 16:20 Uhr

Socken, Pralinen, Handschuhe und Tee – wer keine Lust mehr darauf hat, den üblichen Weihnachtsplunder zu verschenken, der hat auf den alternativen Weihnachtsmärkten in Stuttgart und der Region die Möglichkeit, ausgefallene Geschenke zu besorgen.





Stuttgart - Alle Jahr wieder stellt sich die Frage: Was schenkt man bloß Familie und Freunden? Wer nicht zum fünften Mal Socken, Seifen oder Schürzen verschenken will, für den könnte einer der vielen alternativen Weihnachtsmärkte in Stuttgart und der Region Besonderes bieten: Auf dem chocolART in Tübingen, der Schönen Bescherung in Bad Cannstatt oder dem Bio-Weihnachtsmarkt in Leinfelden-Echterdingen wird man auf der Suche nach ausgefallenen Geschenken für die Lieben bestimmt fündig.

Kreativ bedruckte T-Shirts, handgemachte Lampen oder komplette Sets für ein privates Gin-Tasting – das und mehr bieten die Weihnachtsmarkt-Alternativen in und um Stuttgart. Welche es gibt, das sehen Sie in unserer Bildergalerie.