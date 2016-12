Altdorf Kellerbrand: Haus unbewohnbar

Altdorf - Ein Brand hat in einem Reihenhaus in der Römerstraße Altdorf einen Schaden von rund 250 000 Euro verursacht und es vorerst unbewohnbar gemacht. Am frühen Donnerstagabend war starker Rauch aus dem im Keller gelegenen Saunabereich gekommen, wie die Polizei mitteilte. Wahrscheinlich war ein technischer Defekt die Brandursache. Die Hausbewohner blieben unverletzt, sie hatten sich bereits in Sicherheit bringen können, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Sie kamen bei Bekannten unter. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeuge und 48 Leuten im Einsatz, der Rettungsdienst kam vorsorglich mit sechs Fahrzeugen und 24 Leuten zum Brandort.