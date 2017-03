Altdorf Exhibitionist belästigt 10-Jährige

Von red 07. März 2017 - 17:34 Uhr

Die Polizei Böblingen sucht nach Zeugen.Foto: dpa

Eine Zehnjährige ist am Montag in Böblingen unterwegs. Als sie hinter sich einen Mann bemerkt, dreht sie sich um. Sie sieht, wie der Mann sich selbst befriedigt.

Altdorf - Die Polizei (Tel. 07031/13-00) sucht Zeugen, die am Montag gegen 15 Uhr in Altdorf (Kreis Böblingen) einen Mann beobachten konnten, der gegenüber einem 10-jährigen Mädchen in obszöner Weise aufgetreten ist.

Mehr zum Thema

Das Kind war zu Fuß auf einem Schotterweg zwischen dem Altdorfer Kreisverkehr und der Straße „Oberes Erlach“ unterwegs, als sie plötzlich einen unbekannten Mann hinter sich wahrnahm. Sie drehte sich nach ihm um und sah, dass seine Hose geöffnet war und er sich befriedigte. Das Mädchen bog daraufhin sofort in die Frankenstraße ab. Der Unbekannte lief in Richtung des Kreisverkehrs zurück. Die Eltern alarmierten kurz darauf die Polizei. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Der Täter soll zwischen 45 und 55 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur, kurze, dunkle Haare, einen Stoppelbart und war bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einem schwarzen, langen Mantel.