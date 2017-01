Altbach im Kreis Esslingen Motorradgeschäft steht in Flammen

Von red 06. Januar 2017 - 09:29 Uhr

Ein Großbrand in Altbach hat am Freitagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als die Einatzkräfte eintrafen, stand das Motorradgeschäft Bikeschmiede bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr ist zurzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.





Altbach - Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen zu einem Großbrand des Motorradgeschäfts Bikeschmiede in Altbach (Kreis Esslingen) ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf bei den Einsatzkräften gegen 7.25 Uhr ein.

Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits das komplette Gebäude, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, in Flammen. Der Bahnverkehr in diesem Bereich war wegen der Rauchentwicklung für ungefähr eine Stunde beeinträchtigt, die Esslinger Straße im Bereich des Einatzortes musste gesperrt werden.

Polizeiangaben zufolge wurde wohl niemand verletzt, zum Sachschaden lässt sich derzeit noch nichts sagen.

Die Einsatzkräfte kämpfen zurzeit noch gegen die Flammen, die Straßensperrung dauert ebenfalls noch an.