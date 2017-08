Löchgau im Kreis Ludwigsburg Betrunkener Mann belästigt zwei Frauen

Von bin 01. August 2017 - 15:28 Uhr

Ein 25-Jähriger hat im Alkoholrausch versucht, zwei Frauen festzuhalten und gab sich später als Polizist aus. Die echte Polizei hat ihn erst einmal in eine Zelle gesteckt.

Löchgau - Vermutlich weil er alkoholisiert war, schlug ein 25-Jähriger am Montagabend über die Stränge. Er versetzte zwei Frauen in Angst und Schrecken, als er versuchte, sie in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) festzuhalten und gab sich laut Polizei anschließend noch als Polizeibeamter aus. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann auf richterliche Anordnung in der Zelle eines Polizeireviers. Der 25-Jährige war gegen 23:15 Uhr zu Fuß in der Lindenstraße angetrunken unterwegs. Er befand sich in Begleitung eines 59-Jährigen, der ebenfalls alkoholisiert war.

Vor den beiden gingen zwei Frauen im Alter von 49 Jahren. Plötzlich packte der junge Mann eine der Damen von hinten am Arm und hielt sie fest. Er soll sie aufgefordert haben, mit ihm auszugehen. Es gelang der Frau sich zu befreien. Geistesgegenwärtig begab sie sich zu einem Wohnhaus, klingelte und bat um Hilfe. In diesem Moment griff der 25-Jährige ihre Begleiterin am Arm, zerrte an ihr und ließ nicht los.

Erst als sie ihren Pullover auszog, konnte sie sich befreien. Die aufmerksam gewordene Nachbarschaft hielt den Verdächtigen fest und alarmierte die Polizei. Daraufhin gab der junge Mann sich als Polizeibeamter aus und wiederholte die Behauptung gegenüber den Einsatzkräften erneut. Er wurde festgenommen, zum Polizeirevier gebracht und am Dientagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Begleiter war an dem Vorfall wohl nicht beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.