Alkoholkonsum in Stuttgart Kritik an der Aufhebung des Verkaufsverbots

Von Christine Bilger 21. August 2017 - 09:34 Uhr

Die Aufhebung des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots hat nicht nur Befürworter. Foto: dpa

Im Herbst soll das 2010 eingeführte nächtliche Alkoholverkaufsverbot fallen, das von 22 Uhr an greift. Nun melden sich Kritiker zu Wort.

Stuttgart - Die Kassen kennen keine Gnade: Wer um 22.01 Uhr eine Weinflasche auf das Band im Supermarkt legt, der kommt damit nicht durch. Nur bis 22 Uhr lassen sich an den automatischen Kassen alkoholhaltige Getränke überhaupt eingeben. Danach ist Schluss, und zwar rigoros. So wirkt sich das nächtliche Alkoholverkaufsverbot für Nachtschwärmer aus, an Tankstellen, Kiosken und in den Geschäften. 2010 wurde es in Baden-Württemberg eingeführt, im Herbst will es die grün-schwarze Landesregierung wieder kippen. Der Beschluss im Landtag gilt nur noch als Formsache, die Weichen sind gestellt.

Mehr zum Thema

Eva: Wenn Alkohol verfügbar ist, steigt der Konsum auch an

Das ruft nun die Kritiker auf den Plan. Sie kommen nicht aus den Reihen der Politik, sondern aus dem sozialen Bereich. So hat sich nun die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (Eva) zu Wort gemeldet: Klaus-Jürgen Mauch, der Leiter der Mobilen Jugendarbeit der Eva, hält das für einen Schritt in die falsche Richtung. Er hält die deutlich gesunkene Zahl Jugendlicher, die volltrunken in Kliniken landen, für eine Auswirkung des nächtlichen Verkaufsverbots. „Wir haben bei unseren Innenstadt-Streetworkeinsätzen in Stuttgart die klare Erfahrung gemacht, dass die Verfügbarkeit von Alkohol Auswirkungen auf den Konsum hat“, sagt Mauch.

Begrüßen würde die Eva hingegen eine Regelung, die von den Kommunen verhängte zeitlich begrenzte Alkoholverbote auf öffentlichen Straßen und Plätzen vorsieht.