Alkoholfahrten in Stuttgart Zwei Autofahrer müssen Blutproben abgeben

Von Christine Bilger 16. August 2017 - 18:44 Uhr

Bei einem schweren Unfall an der Rotenwaldstraße war laut der Polizei wohl Alkohol im Spiel. Foto: SDMG

Gleich zwei Fahrern hat die Polizei am Dienstagabend in der Stadt den Führerschein vorerst abgenommen. Beide sollen alkoholisiert gefahren sein, wobei es in einem Fall zu einem schweren Unfall kam.

Stuttgart - Die Polizei hat am Dienstagabend in zwei Fällen eingreifen müssen, in denen Autofahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatten. In einem Fall soll ein Fahrer andere Verkehrsteilnehmer vermutlich gefährdet haben, in einem zweiten kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Beide Fahrer und eine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Mehr zum Thema

Zeuge entdeckt offenbar alkoholisierten Porschefahrer

An der Kreuzung der Karl-Kloß- mit der Böheimstraße (Stuttgart-Süd) konnte die Polizei einen alkoholisiert wirkenden Fahrer stoppen. Ein Zeuge hatte gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass der Mann vom Flughafen auf der B 27 vom Flughafen kommend stadteinwärts fuhr. Die Polizei sucht Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes mit seinem weißen Porsche Cayenne gefährdet waren. Hinweise werden unter 07 11/89 90-33 00 entgegengenommen. Der Mann musste den Führerschein abgeben, eine Blutprobe wurde angeordnet.

Bei einem 48-jährigen Mann, der im Westen an der Rotenwaldstraße (Stuttgart-West) gegen 18.55 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten war, stellten die Beamten fest, dass er alkoholisiert wirkte. Sie veranlassten eine Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. Der Mann stieß mit seinem Mercedes in einer Kurve frontal mit dem Mercedes einer 34 Jahre alten Frau zusammen, weil er auf der regennassen Fahrbahn von seiner Spur abgekommen war. Beide Fahrer und eine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 30000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90-41 00 zu melden.

Leichter Rückgang bei alkoholbedingten Unfällen

Alkohol am Steuer hat im vergangenen Jahr bei 245 Unfällen in Stuttgarteine Rolle gespielt. Das war gegenüber 2015 ein leichter Rückgang um 2,4 Prozent, als 251 Unfälle unter Alkoholeinfluss geschehen waren. Dabei wurden 2016 insgesamt 75 Personen verletzt, sieben mehr als im Jahr davor, als weniger Unfälle mit alkoholisierten Beteiligten geschehen waren. In den Jahren 2015 und 2016 kam bei diesen Unfällen je ein Mensch ums Leben.