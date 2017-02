Alesia Graf verursacht Unfall in Stuttgart Strafbefehl gegen Profi-Boxerin nach Alkohol-Crash

Von Dominika Jaschek 10. Februar 2017 - 12:10 Uhr

Alesia Graf (rechts) bei einem Box-Kampf. In Stuttgart soll sie einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht haben. (Archivbild)Foto: dpa-Zentralbild

Im September 2016 soll die Boxerin Alesia Graf unter Alkoholeinfluss einen Unfall in Stuttgart gebaut haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat nun Strafbefehl gegen die 36-Jährige beantragt.

Stuttgart - Es muss ein feucht-fröhlicher Abend gewesen sein: Am 17. September 2016 ist die Boxerin Alesia Graf im Stuttgarter Club „Amici“ unterwegs. Als Jurymitglied bei der Veranstaltung „Faces Night“ soll sie hübsche Modeltalente entdecken. Der Abend endet für Alesia Grafallerdings weniger schön: Sie verursacht mit ihrem Porsche Cayenne einen Verkehrsunfall, der für sie nun schwerwiegende Folgen haben wird.

Polizei nimmt in der September-Nacht den Unfall auf

Gegen 1 Uhr war Alesia Graf mit ihrem Auto in der Türlenstraße unterwegs und fuhr in Richtung Robert-Mayer-Straße. In einer Kurve kam sie allerdings zu weit nach links, streifte ein entgegenkommendes Auto und prallte gegen einen geparkten Smart. Wie die Polizei damals mitteilte, erlitten die Unfallverursacherin sowie ihre zwei Mitfahrerinnen leichte Verletzungen. Der Führerschein der Boxerin wurde schon damals einbehalten, da sie den Unfall alkoholisert verursacht hatte.

Vier Monate später gibt es neue Entwicklungen in dem Fall. „Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs beantragt,“ sagt der Staatsanwalt Jan Holzner auf Anfrage am Freitagvormittag. Auskunft über die Höhe der Geldstrafe und des Fahrverbots gibt er nicht.

Beim Amtsgericht Stuttgart ist der Fall noch nicht registiert.