Aldi eröffnet Bistro Drei-Gänge Menü zum Discounterpreis

27. April 2017

Am Mittwoch hat der Discounter Aldi Süd mitten in Köln sein erstes Bistro eröffnet. Neben dem drei-Gänge Menü besticht das kleine Bistro mit seinem hippen Aussehen.





Köln - Im hippen Street-Food Design hat am Mittwoch der Discounter Aldi sein erstes Restaurant am Kölner Mediapark eröffnet. Das erste „Aldi-Bistro“ sieht den sonst eher kargen Filialen der Billig-Supermarktkette so gar nicht ähnlich: Zusammengezimmert aus blauen Schiffscontainern und mit viel unbehandeltem Holz wirkt das Bistro wie ein angesagtes Restaurant in einem Szeneviertel – von billig keine Spur.

Drei-Gänge für 7,99 Euro

Täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr bietet das hippe Bistro sogar ein drei-Gänge Menü an und das eben zu Discounterpreisen. Nur 7,99 Euro kostet ein Menü, das aus Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch besteht. Die Menüs hat TV-Koch Robert Marx kreiert und dabei einen Plan für insgesamt drei Wochen aufgestellt. Nach drei Wochen werden die einzelnen Gerichte zu neuen Menüs kombiniert. „Natürlich war es eine besondere Herausforderung, über 100 Speisen auf einen Schlag zu kreieren, aber ich hatte mit dem Aldi-Sortiment beste Voraussetzungen dafür“, erklärt Marx.

Denn alle seine Gerichte sind mit Zutaten aus dem Discountersortiment gemacht, auf der eigene Webseite des Bistro liefert Aldi sogar die Rezepte gleich mit. Auf der Eröffnungsfeier serviert Marx persönlich seine Kreationen wie etwa Zucchiniplätzchen mit Feta und Salat, Spaghetti mit Garnelen und Tomaten und Frikadellen mit Kohlrabi und Püree.

Drei Monate lang soll das Bistro in Köln bleiben und danach in eine andere Stadt weiterziehen.