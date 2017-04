Albstadt Betrunkener rast gegen Mauer

15. April 2017

Vier Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls in Albstadt, bei dem ein betrunkener junger Mann gegen eine Mauer gerast ist.





Albstadt - Ein 21 Jahre alter Mann ist in Albstadt (Zollernalbkreis) betrunken gegen eine Mauer gerast, mit ihm wurden drei weitere Menschen schwer verletzt. Der junge Fahrer kam am Freitagabend rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Wucht gegen eine Gabionenmauer. Dort prallte das Auto zurück, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und krachte noch in die Schutzplanken. Bei einem Atemalkoholtest blies der Autofahrer über 0,8 Promille, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte.

Der 21-Jährige fuhr wohl zu schnell

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 21-Jährige zu schnell, so dass er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Limousine verlor. Ein 24-jähriger Mitfahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei den Schwerverletzten besteht keine Lebensgefahr.

Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich laut Polizei auf rund 30 000 Euro, an der Steinmauer rund 10 000 Euro sowie an die 600 Euro an der Schutzplanke. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde an Ort und Stelle in Verwahrung genommen. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft beim Unfallverursacher eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Fahrzeuges an.