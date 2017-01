Alb-Donau-Kreis Schneemobil-Fahrer prallt gegen Baum

Von red/dpa 23. Januar 2017 - 15:20 Uhr

Ein Mann ist bei einem Unfall mit einem Schneemobil schwer verletzt worden (Symbolbild).Foto: dpa-Zentralbild

Ein junger Mann ist mit einem Schneemobil im Alb-Donau-Kreis gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar war er durch die Sonne geblendet worden.

Westerheim - Bei einer Fahrt mit einem Schneemobil ist ein Mann bei Westerheim (Alb-Donau-Kreis) auf einer Skipiste gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 22-Jährige am Sonntagmorgen nach ersten Erkenntnissen von der Sonne geblendet worden. Dadurch übersah er vermutlich einen Baum am Rand der schneebedeckten Skipiste, gegen den er mit hoher Geschwindigkeit prallte. Der Fahrer fiel von seinem Gefährt und wurde wenig später von Passanten gefunden, die die Rettungskräfte riefen und ihn mit ihren Jacken wärmten. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schneemobile, auch Motorschlitten genannt, werden oft als Transportfahrzeuge, aber auch als Hilfe für Bergretter in Skigebieten eingesetzt, da ihr Raupenantrieb besonders in tiefem Schnee gut greift.