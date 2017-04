Alarm in Kirchheim/Teck Großeinsatz an Gymnasium

Von kaw 07. April 2017 - 14:43 Uhr

An einem Gymnasium in Kirchheim/Teck kommt es am Freitag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften, die Schule wird komplett geräumt.





9 Bilder ansehen

Kirchheim/Teck - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitag zu einem Großeinsatz ans Schloßgymnasium in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ausgerückt. Der Grund: Mehrere Schüler klagten über Hustenreiz, Kreislaufbeschwerden und Übelkeit.

Mehr zum Thema

Laut Polizei wurde die Schule komplett geräumt, die Schüler wurden vorübergehend in die Sporthalle des Gymnasiums gebracht, es wurde eine Rettungsstation errichtet. Laut Andrea Kopp vom zuständigen Polizeipräsidium wurden 70 Schüler untersucht. „Es gibt jedoch keine Notfälle, niemand ist schwer verletzt“, so Kopp. Am Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass es 36 Verletzte gab, davon seien zwölf zur weiteren Untersuchung ins Kranknehaus gebracht worde.

Ab 14 Uhr Entwarnung

Vor Ort konnten Einsatzkräfte bislang nicht ermitteln, welche Substanz die Beschwerden bei Schülern auslöste. Es wurden Messungen im Gebäude vorgenommen. Ab etwa 14 Uhr war das Gebäude wieder betretbar, die Schüler und Lehrer konnten in die Schule zurück, etwa um persönliche Gegenstände zu holen.

Auf Twitter informierte die Polizei die Bürger fortlaufend über den aktuellen Stand und gab gegen 14:20 Uhr bekannt, dass rund 400 Schüler unverletzt nach Hause entlassen wurden. Einen Zusammenhang mit Chemieunterricht schließt die Polizei aus.

1425-Etwa 400 Schüler wurden unverletzt nach Hause entlassen oder den Eltern überstellt #Schlossgymnasium— Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 7. April 2017

1424-Die Ursache ist noch unklar, ein Zusammenhang mit Chemieunterricht kann ausgeschlossen werden.

#Schlossgymnasium— Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 7. April 2017

1422-Das Gebäude wurde belüftet und um 1400 Uhr wieder frei gegeben. #Schlossgymnasium— Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 7. April 2017

Großes Aufgebot an Einsatzkräften

Das Aufgebot von Einsatzkräften war massiv: Rettungskräfte aus mehreren Landkreisen waren vor Ort, auch fünf Rettungshubschrauber waren im Einsatz. „Die Hubschrauben waren vorsorglich vor Ort und mussten niemanden abtransporieren“, entschärft Kopp die Lage.

Wenn es zu einem Notfall-Alarm an einer Schule kommt, ist es üblich mit einem Großaufgebot anzurücken, erklärt die Kirchheimer Bürgermeisterin: „Ich bin sehr froh, dass dieser Einsatz gut geklappt hat, und dass in einem Notfall das Programm problemlos läuft“, so Angelika Matt-Heidecker.