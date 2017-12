Aktion Weihnachten in Stuttgart Drogen sind für sie bedrohlicher als Krebs

Von Barbara Czimmer 01. Dezember 2017 - 16:51 Uhr

Der Adventskalender zählt die Tage der Aktion Weihnachten mit. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zuerst kam die Sucht, dann der Krebs. Seit acht Jahren gilt Frau S. als metastasenfrei, inzwischen lebt sie ohne Drogen. Die Angst vor neuen Tumoren bleibt, aber Sucht, sagt sie, sei schlimmer.

Stuttgart - Frau S. war 15 Jahre lang abhängig von vielerlei Rauschmitteln und harten Drogen. Als Jugendliche hätte sie erstmals Partydrogen genommen, „aus reiner Neugier“, sagt sie. Als junge Frau zog sie zu ihrem Freund, einem Dealer. „Wenn Drogen immer und in jeder Form daheim verfügbar sind, dann fängt man nicht an, damit zu haushalten“, erzählt sie. Am Ende war sie von Heroin abhängig.

Eine Krebserkrankung veränderte ihr ­Leben in vielen Bereichen. Ein Melanom am Hinterkopf löste Metastasenbildung auf Haut, in Lunge und in Lymphdrüsen aus. „Ich wusste, was auf mich zukommt, mein Großvater und mein Vater sind beide an Krebs gestorben.“ Frau S. hatte Glück, die Chemotherapie schlug an, den Erfolg schreibt sie der Impfung mit eigenen Krebszellen zu. „Drei Jahre lang habe ich mich behandeln lassen, jetzt bin ich seit acht Jahren ohne Neuerkrankung. Nach zehn Jahren gelte ich als geheilt.“

Inzwischen gehört sie zur Laufgruppe

Noch zwei Jahre Unsicherheit, doch es gibt Schlimmeres für sie: „Das größere Problem ist die Sucht. Ich meide bestimmte Plätze in der Stadt, um nicht mit Drogenhändlern oder Abhängigen in Kontakt zu kommen.“ Während ihrer Krebstherapie hatte sie sich von ihrem Freund getrennt und nahm den ersten Anlauf, von den Drogen wegzukommen, drei Anläufe hat es gebraucht. Zurzeit besucht sie eine ambulante Rehabilitation in Stuttgart, wird medizinisch, therapeutisch und in Alltagsdingen betreut und sieht sich nach einer Arbeit in ihrem ehemaligen Beruf um. „Ich könnte mir auch einen Beruf im sozialen Bereich vorstellen“, sagt sie. Inzwischen hat sie sich einer Laufgruppe angeschlossen.

Ihre Ärztin schildert Frau S. als „sehr motiviert, die Suchterkrankung in den Griff zu bekommen“, denn suchtkrank bleibe man sein Leben lang, täglich müsse man dagegen ankämpfen. Trotz ihrer Erkrankung hat Frau S. immer wieder gearbeitet, immer neue Jobs begonnen, doch während der Therapien kam kein Geld in die Haushaltskasse, und in Zeiten, wo sie wieder rückfällig geworden war, sammelten sich Verbindlichkeiten: Sie blieb Krankenkassenbeiträge schuldig, Krankenhäuser forderten Behandlungskosten ein, Schwarzfahrten summierten sich, die Rentenversicherung, das Sozialamt, das Jobcenter hatten Forderungen, die Polizei stellte eine Rechnung für eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Ein Schuldenstand von knapp 6000 Euro hat sich so angehäuft und wird immer höher, je mehr Zinsen und Mahngebühren dazukommen.

Schuldenregulierung begonnen

Momentan lebt Frau S. von rund 800 Euro Arbeitslosengeld II, sie hat ein Zimmer in einer Zweier-WG außerhalb der Innenstadt gefunden und stottert beim Jobcenter monatlich 60-Euro-Raten ab. Die Schuldenregulierung ist ihr wichtig, sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten damit begonnen. Die Aktion Weihnachten unterstützt sie.